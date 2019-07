The Outer Worlds - Obsidian zapowiada wersję na Nintendo Switch!

Obsidiain Entertainment - twórcy The Outer Worlds, wraz z wydawcą - Private Division, ogłosili, że gra zadebiutuje również na konsoli Nintendo Switch.

The Outer Worlds pierwotnie zapowiedziano na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Obsidian postanowił dzisiaj solidnie zaskoczyć swoich fanów i zapowiedział wersję na Switcha. Jak poradzi sobie ten port? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale możemy być dobrej myśli bowiem za przeniesienie gry na Nintendo Switch odpowiada studio Virtuos, które ma już na swoim koncie "Switchowe" wersje: L.A. Noire, Dark Souls: Remastered, Starling: Battle for Atlas oraz Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Dla przypomnienia, The Outer Worlds to pierwszoosobowa gra RPG umiejscowiona w wyjątkowym uniwersum sci-fi, nad którą czuwają legendarni twórcy Tim Cain oraz Leonard Boyarsky. Wcześniej pracowali oni m.in. nad pierwszym Falloutem, Arcanum czy Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Najnowsza produkcja studia Obsidian zaoferuje nam ogromną swobodę, zarówno przy tworzeniu i rozwoju postaci, jak również przy dokonywaniu licznych wyborów. Nie zabraknie także eksploracji (chociaż gra nie będzie typową produkcją z otwartym światem), walki oraz wyjątkowych towarzyszy, każdy ze swoją historią oraz specjalnymi umiejętnościami. Twórcy już wcześniej zdradzili, że konstrukcja świata gry i długość rozgrywki ma być porównywalna z kultowym Knights of the Old Republic 2.

The Outer Worlds zadebiutuje już 25 października tego roku na PlayStation 4, Xbox One, PC oraz Nintendo Switch.