The Outer Worlds może już niebawem otrzymać obszerne DLC

Studio Obsidian Entertainment opublikowało wiadomość, z której wynika, że możemy spodziewać się nowych wieści na temat DLC do The Outer Worlds.

The Outer Worlds zadebiutowało w październiku ubiegłego roku i z miejsca skradło serca graczy. Produkcja ta często nazywana jest duchowym spadkobiercą serii Fallout. Nie specjalnie nas to zaskakuje, wszak twórcami gry są autorzy wielokrotnie nagradzanego Fallout: New Vegas.

Studio Obsidian Entertainment w żartobliwy sposób poinformowało na twitterze, że firma Spacer's Choice (fikcyjna spółka z The Outer Worlds) nabyła prawa do części oficjalnej strony gry. Po wejściu na nią naszym oczom ukazuje się kolejny komunikat, który każe oczekiwać dalszych informacji. Śmiało możemy założyć, że chodzi o nową zawartość do The Outer Worlds, szczególnie, że twórcy już wcześniej potwierdzili, iż fabularne DLC trafi do gry w 2020 roku.

Greetings employees of Halcyon,

The Board is pleased to announce that we have been able to acquire a portion of The Outer Worlds website! Feel free to take an additional 5-minute break today to visit the website, you've earned it! ????✨https://t.co/g3ADukdpfw — The Outer Worlds (@OuterWorlds) July 20, 2020

Co ciekawe, The Outer Worlds miało początkowo nie otrzymać żadnej dodatkowej zawartości. Twórcy podkreślali niejednokrotnie, że gra oferuje zamkniętą historię. Sukces sprzedażowy i nowy właściciel praw do marki (Microsoft), sprawili jednak, że ten wyjątkowy RPG doczeka się ostatecznie nowej zawartości.

Pełnej prezentacji dodatku możemy spodziewać się już w najbliższy czwartek podczas Xbox Game Showcase.

Zobacz również: Final Fantasy VII Remake Part 2 - prace nad grą idą pełną parą