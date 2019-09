The Outer Worlds na nowym, rewelacyjnym zwiastunie

Twórcy gry The Outer Worlds - studio Obsidian Entertainment, postanowili przypomnieć nam o swojej produkcji za pomocą nowego zwiastuna.

Podczas kończących się dzisiaj targów PAX West 2019, studio Obsidian zaprezentowało nowy zwiastun The Outer Worlds. Tym razem twórcy zdecydowali się na humorystyczne przedstawienie kolonii Halcyon, na której dzieje się główna akcja gry.

Najnowsza produkcja Obsidian Entertainment to pierwszoosobowa gra RPG w klimatach sci-fi. Główny protagonista produkcji, po kilku dekadach zostaje wybudzony z hibernacji. Okazało się bowiem, że statek kolonizacyjny, na którym się znajdował, zaginął podczas podróży do najodleglejszej ziemskiej kolonii - Halcyonu. Nasz bohater wydaje się przyciągać kłopoty, bowiem bardzo szybko zostanie on uwikłany w sam środek wielkiego spisku, mającego na celu zniszczenie całej kolonii.

The Outer Worlds ma nam zaoferować ogromną swobodę w kreacji postaci i eksploracji świata gry. Choć nie otrzymamy w pełni otwartego świata, to będziemy mogli liczyć na wielopoziomowe, rozbudowane mapy. Dodatkowo, niemal każde zadanie będziemy mogli wykonać na co najmniej kilka sposobów. Co więcej, możliwe będzie uśmiercenie każdej napotkanej w grze postaci. Twórcy przygotowani są na każdą ewentualność i śmierć nawet, mogłoby się wydawać, kluczowej dla historii postaci nie oznacza końca gry.

The Outer Worlds zadebiutuje już 25 października tego roku na PlayStation 4, Xbox One, PC. W późniejszym terminie gra zawita również na Nintendo Switch.

źródło: shacknews.com