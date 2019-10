The Outer Worlds na zwiastunie premierowym, poznaliśmy również wymagania sprzętowe

The Outer Worlds, najnowsza produkcja studia Obsidian Entertainment zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Z tej okazji twórcy postanowili nam przypomnieć o grze za pomocą premierowego zwiastuna.

The Outer Worlds przez wielu określany jest jako duchowy następca serii Fallout. W zasadzie nie ma się co dziwić, bowiem za grę odpowiadają twórcy m.in. Fallout: New Vegas. Nie wspominając już o tym, że niektórzy pracownicy studia "maczali palce" przy, kultowych już, pierwszych dwóch Falloutach. The Outer Worlds nie dzieje się co prawda w postapokaliptycznej przyszłości, ale światom przedstawionym w grze nie można odmówić uroku i własnego, niepowtarzalnego stylu.

Twórcy od pierwszych zapowiedzi gry, podkreślali, że The Outer Worlds to klasyczna gra RPG z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. Produkcja stawia na swobodę działania, zarówno w przypadku rozwoju naszego bohatera, jak i podejścia do fabuły. Każda nasza decyzja ma mieć realne odzwierciedlenie w świecie gry. Co więcej, możliwe będzie zabicie każdej, nawet najbardziej kluczowej dla opowieści postaci. Twórcy przygotowali się ponoć na każdą ewentualność.

Opublikowany dzisiaj zwiastun premierowy produkcji, ma dla nas jasny przekaz - w The Outer Worlds możesz być kim zechcesz.

Twórcy zdradzili również wymagania sprzętowe wersji na PC:

Minimalne:

System – Windows 7 64bit

Procesor – Intel Core i3-3225 lub AMD Phenom II X6 1100T

RAM – 4GB

Karta graficzna – Nvidia GTX 650 Ti lub AMD HD 7850

Miejsce na dysku – 40GB

Zalecane:

System – Windows 10 64bit

Procesor – Intel Core i7-7700K lub Ryzen 5 1600

RAM – 8GB

Karta graficzna – GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 470

Miejsce na dysku – 40GB

The Outer Worlds zadebiutuje już w przyszły piątek (25 października) na PlayStation 4, Xbox One oraz PC (Epic Games Store i Microsoft Store). W późniejszym terminie gra zawita również na Nintendo Switch.