The Outer Worlds ogromnym sukcesem, ujawniono datę premiery na Nintendo Switch

Sprzedaż The Outer Worlds przekroczyła oczekiwania wydawcy. Przy okazji dobrych wieści dowiedzieliśmy się, że wersja na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje na początku przyszłego roku.

Ostatnia produkcja studia Obsidian zebrała już sporo (w pełni zasłużonych) pochwał. The Outer Worlds to bez wątpienia jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza gra RPG tego roku. Niestety w branży gier wideo jakość nie zawsze pokrywa się z sukcesem komercyjnym. Na szczęście jak się właśnie dowiedzieliśmy, w przypadku The Outer Worlds wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, Strauss Zelnick - CEO Take Two (wydawcy gry), zdradził, że jest bardzo zadowolony z sukcesu The Outer Worlds, a sprzedaż produkcji studia Obsidian znacznie przekroczyło oczekiwania jego firmy. Dowiedzieliśmy się również, że wersja gry przeznaczona na Nintendo Switch zadebiutuje w roku fiskalnym 2020. Oznacza to, że posiadacze hybrydowej konsolki japońskiego producenta mogą liczyć na premierę gry przed 31 marca przyszłego roku (wtedy też kończy się rok fiskalny 2020).

The Outer Worlds jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przyjrzeć się bliżej tej produkcji, to zapraszamy was do naszego krótkiego poradnika, który przedstawia główne założenia produkcji i dostępne edycje.