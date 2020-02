The Outer Worlds - premiera na Nintendo Switch opóźniona, ale gra pojawi się na kartridżu

Private Division potwierdza opóźnienie wydania The Outer Worlds na Nintendo Switch. Wszystko przez koronawirusa.

The Outer Worlds to gra rpg od studia Obsidian, która zadebiutowała w październiku zeszłego roku. Tytuł, który zadebiutował na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, miał ukazać się w marcu 2020 roku na Nintendo Switch. Niestety, ogłoszono właśnie przesunięcie terminu wydania gry na hybrydowej konsoli japońskiego producenta.

Problemy z wydaniem produkcji na Switch, spowodowane są epidemią koronawirusa. W związku z szybkim tempem rozprzestrzeniania się zarazy, wielu ludzi i obszarów zostało objętych kwarantanną. Podobny lost spotkał studio Virtuos, odpowiadające za przygotowanie The Other Worlds w wersji na konsole od Nintendo, które swoja siedzibę ma w Chinach. Studio zostało tymczasowo zamknięte, więc nie jest w stanie pracować nad tytułem. Wydawca gry – Private Division, ogłosił oficjalnie przesunięcie premiery gry, do czasu aż studio Virtuos będzie w stanie zakończyć prace nad projektem.

Opóźniamy The Outer Worlds na Nintendo Switch z powodu koronawirusa, który wpłynął na pracujący nad portem zespół Virtuos. Chcemy zapewnić im wystarczająco dużo czasu na ukończenie produkcji. - Private Division

Na pocieszenie, poinformowano również, że gra ukaże także w wersji fizycznej, tzn. na kartridżu, a nie jedynie w wersji cyfrowej, jak zapowiadano wcześniej. Niestety nie znamy nowej daty premiery The Outer Worlds, producent gry zapewnia, że dowiemy się tego, gdy tylko nowy termin zostanie ustalony.

Koronowirus sprawia coraz większe problemy w branży technologicznej, tym bardziej, że jego epicentrum znajduje się w Azji, która należy przodowników tego rynku.

The Outer Worlds ukazało się 25 października, na konsolach Xbox One, PlayStation 4 oraz PC.

źródło: twitter.com