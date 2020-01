The Outer Worlds zadebiutuje na Switchu już w marcu

The Outer Worlds, czyli ostatnia gra rpg ze stajni studia Obsidian, zmierza na konsolę Nintendo Switch. Premiera już w marcu.

Produkcja The Outer Worlds od studia Obsidian, zadebiutowała pod koniec października zeszłego roku. To gra rpg z perspektywy pierwszej osoby, której fabuła rozgrywa się w kosmosie, na odległej koloni ziemskiej o nazwie Halcyon. Produkcja zapewnia dużo aktywności, a czas przejścia gry szacuje się na 25-40 godzin. Tytuł w dniu premiery ukazał się na PC oraz konsole Sony i Microsoftu. Już podczas wydania gry było wiadomo, że w przygotowaniu jest również wersja na Nintendo Switch, nie przypuszczano jednak, że nastąpi to tak szybko, bo zaledwie cztery miesiące od debiutu.

Wydawca tytułu - firma Private Division, ogłosił dziś datę premiery The Outer Worlds na hybrydowej konsoli Nintendo. Gra zadebiutuje dokładnie 6 marca 2020 roku. Produkcja będzie dostępna zarówno w wersji cyfrowej, jaki i pudełkowej. Jeśli jednak ktoś postanowi zakupić fizyczną odsłonę, to się rozczaruje, bowiem w środku pudełka i tak znajdzie jedynie kod z kluczem do gry w Nintendo eShop. Z całą pewnością kolekcjonerzy kartridży będą, decyzją wydawcy, rozczarowani.

Jeśli jednak do tej pory nie mieliście okazji zagrać w The Outer Worlds, które zdobyło przychylność zarówno graczy, jak i recenzentów, to teraz macie ku temu znakomitą okazję.

The Outer Worlds ukazało się 25 października 2019 roku, w wersjach na PlayStation 4, Xbox One oraz na PC.

Źródło: gamesradar.com