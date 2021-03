The Rock ogłosił datę premiery filmu Black Adam. Takiej zapowiedzi jeszcze nie było

Dwayne Johnson grający główną rolę w filmie Black Adam z uniwersum DC ogłosił datę jego premiery. Już sama forma zapowiedzi na Times Square robi wrażenie.

Spis treści

Trzeba przyznać, że The Rock ma rozmach i choć aktor już od lat stara się podsycać zainteresowanie swoim najnowszym projektem za pomocą dawkowania kolejnych informacji, to teraz przeszedł sam siebie.

Fani komiksów już od dawna czekali na ten moment. Ogłoszono właśnie datę premiery nadchodzącego widowiska ze stajni DC o jednym z największych antagonistów w historii. Chodzi oczywiście o postać o nazwie Black Adam, która będzie głównym bohaterem filmu. Dla niewtajemniczonych warto dodać, że Black Adam jest jednym z ciekawszych i z pewnością najpotężniejszych czarnych charakterów całego uniwersum.

Jego losy łączą się z innymi bohaterami, których mogliśmy poznać stosunkowo niedawno. Jest on bowiem ściśle powiązany z Shazamem (z komiksów o nim wywodzi się ta postać), był też jednym z głównych przeciwników Kapitan Marvel, a w walce z nim problemy miał nawet sam Superman.

Ogłoszenie daty premiery w wielkim stylu

W tytułową rolę Black Adama wciela się jeden z najpopularniejszych obecnie aktorów świata Dwayne Johnson aka The Rock i to właśnie on ogłosił datę premiery filmu. Znający The Rocka wiedzą, że nie robi on nic „po prostu” więc nie powinien dziwić fakt, iż jego zapowiedź również należy do wyjątkowych, bowiem odbyła się na... ekranach na Times Square.

Tak, właśnie. Na jednej z najsłynniejszych ulic Nowego Jorku i całego świata, na ogromnych telebimach pojawił się w pewnym momencie dziwny symbol i rozległo się głos Dwayne’a Johnsona. Nagranie z tego wydarzenia oraz zapowiedź w wykonaniu The Rocka możecie zobaczyć poniżej.

Aktor ujawnił, że ekipa już wkrótce rozpocznie zdjęcia do widowiska, którego oficjalna data premiery została wyznaczona 29 lipca 2022 roku.

Pierce Brosnan w filmie Black Adam

Emocje odnośnie nowego filmu DC podgrzewają także informacje na temat obsady. Jak się bowiem okazało, w widowisku wystąpi m.in. Pierce Borsnsn, który wcieli się w Kenta Nelsona aka Dr. Fate czyli samego założyciela Ligi Sprawiedliwości.

Nadchodzący film wydaje się coraz ciekawszy, miejmy więc nadzieję, że nic nie opóźni zdjęć i 29 lipca 2022 roku faktycznie spotkamy się na ekranie z Black Adamem.

Sprawdź też, jak w serialu Wiedźmin będzie się prezentował Dziki Gon.