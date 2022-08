The Sandman - premiera, obsada, trailer, fabuła. Wszystko, co wiemy o serialu Netflix

Fani Neila Gaimana oraz stworzonej przez niego serii Sandman bardzo długo czekali na udane przeniesienie historii na ekrany. Teraz ich marzenie może się spełnić, ponieważ na Netflix zmierza serial oparty na tej kultowej serii komiksów. Przedstawiamy wszystko, co do tej pory wiadomo na temat serialu Sandman.

Prace nad serialem rozpoczęły się w 2020 roku. Niestety pandemia pokrzyżowała plany twórcom i Sandman zaliczył spore opóźnienie. Premiera The Sandman na platformie Netflix jest zaplanowana na 5 sierpnia 2022 roku.

Zobacz również:

Pierwszy sezon serialu Sandman ma być adaptacją przede wszystkim pierwszego tomu komiksu, czyli Preludia i Nokturny. Mają się tutaj znaleźć także elementy z drugiej części, Dom Lalki, jednak to na pierwszym tomie będzie oparta główna opowieść.

Sandman jest jednym z siedmiorga rodzeństwa, które znane jest jako Endless. Są to antropomorficzne ucieleśnienia potężnych sił natury, które poprzedzają bogów. Każdy z przedstawicieli rządzi inną sferą ludzkiej egzystencji. Sandman podąża za ludźmi i miejscami, które zostały dotknięte Morfeuszem, Królem Snów, naprawiając błędy, które zostały popełnione podczas jego długiej i rozległej egzystencji.

Sam komiks jest połączeniem współczesności oraz niezwykle mrocznej fantastyki, w której fikcja, historia, dramat oraz legendy są ze sobą mocno splecione. Podobny klimat ma być wyczuwalny w serialu. Neil Gaiman wypowiedział się na temat niektórych odcinków. W przypadku Sandmana chodzi o to, aby zaskoczyć widzów i zabrać ich w podróż, w jakiej nie byli nigdy wcześniej.

Obsada Sandmana będzie bardzo szeroka. W postać tytułowego bohatera wcieli się Tom Sturrige. Jego głównymi oponentami będzie Lucyfer, w tej roli zobaczymy Gwendoline Christie oraz Roderick Burgess, czyli "szarlatan, szantażysta i magik", w którego postać wcieli się Charles Dance.

Poniżej przedstawiamy potwierdzoną dotąd obsadę serialu:

W serwisie Entertainment Weekly opublikowano nowe zdjęcie przedstawiające Morfeusza. Co więcej, pod zdjęciem zanotowano także informację, że Sandman zadebiutuje na Netflix latem tego roku.

Netflix opublikował film promujący wydarzenie Geeked Week, które odbędzie się w dniach 6-10 czerwca tego roku. W materiale możemy zobaczyć krótkie fragmenty przedstawiające serial The Sandman. Podczas samego eventu prawdopodobnie poznamy dokładną datę premiery.

Co więcej, na Twitterowym koncie produkcji pojawiły się nowe zdjęcia przedstawiające Gwendoline Christie w roli Lucyfera oraz Toma Sturridge'a.

Neil Gaiman został zapytany przez jednego z fanów, dlaczego Tom Eiss nie gra Lucyfera w serialu Sandman. Autor twierdzi, że serial Lucyfer, choć był inspirowany Sandmanem mocno odszedł ze swoją historią od Sandmana. Dlatego też według niego Gwendoline Christie jest o wiele lepszym wyborem.

Podczas specjalnego panelu na Geeked Week został zaprezentowany nowy zwiastun serialu The Sandman. Poznaliśmy także datę premiery. Pierwszy sezon pojawi się na Netflix 5 sierpnia 2022 roku.

Because his Lucifer, while inspired by the Lucifer in Sandman, is so far away in terms of Sandman continuity by the end of LUCIFER, that it's easier on everyone to go back to the version in the comics. And this way you don't know what our Lucifer is going to do. Tom's is lovable. https://t.co/UwtI5vPEkQ