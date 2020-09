The Serif - absolutnie piękny telewizor od Samsunga

Na rynku w Polsce zadebiutował telewizor Samsung klasy Lifestyle, zaprojektowany zgodnie z pojęciem 360 design, który zachwyca innowacyjnym wzornictwem i prezentuje się niebywale pięknie w każdym wnętrzu.

Spis treści

SamsungTheSerif źródło: www.news.samsung.com

Telewizor The Serif należy do rodziny Samsung Smart TV i wyróżnia się najwyższej klasy designem 360. To telewizor idealny z każdej strony, który został stworzony we współpracy z paryską firmą Ronan & Erwan Bouroullec, zaliczanej do grona najsłynniejszych na świecie projektantów przemysłowych.

Już na etapie tworzenia konceptu podjęto niestandardowe podejście, dzięki czemu zaprojektowano telewizor, który określa charakter każdego wnętrza, niezależnie od dominującego stylu.

The Serif wyposażony jest w elegancki metalowy stojak współgrający perfekcyjnie z charakterystyczną ramą urządzenia. Nóżki podłogowe zwiększają elastyczność instalacji, poza tym dzięki nim można ustawić urządzenie według własnych preferencji – jako wolnostojący element przestrzeni przyciągający spojrzenia każdego, czy też w klasycznej formie, np. na półce. Dzięki tym rozwiązaniom The Serif wygląda świetnie również w mniejszej przestrzeni.

SamsungTheSerif źródło: www.news.samsung.com

Podziwianie telewizora daje wrażenie czystej harmonii - The Serif z boku przypomina kształtem idealną literę „I”. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że sprzęt wygląda jak dzieło sztuki - niezwykle smukła ramka i pozostałe elementy sprawiają, że telewizor nadaje się do wyeksponowania w centralnym punkcie pomieszczenia. Dopracowana konstrukcja sprawiła, że przewody łatwo jest umieścić w specjalnych żłobieniach, a dzięki prowadnicy poprowadzono je wzdłuż nóżek. Bez plątaniny kabli telewizor wygląda estetycznie.

The Serif nadaje charakteru każdemu wnętrzu,

ekran w stanie spoczynku może wyświetlać dwa ekskluzywne wzory oraz różne opcje kolorystyczne,

urządzenie doskonale współpracuje ze smartfonem, obsługując technologię NFC oraz funkcje, takie jak Dotknij i Wyświetl czy Multi View,

The Serif to także świetna jakość obrazu znana z telewizorów QLED

SamsungTheSerif źródło: www.news.samsung.com

Ekran

Telewizor The Serif w stanie spoczynku, to nie tylko czarne lustro. Projektanci Ronan i Erwan Bouroullec zaprojektowali nowe elementy do Trybu Ambient. W ofercie znajdują się dwa ekskluzywne wzory zainspirowane naturą – piękny liść i materiał o ciekawej fakturze, a oprócz tego do wyboru są różne opcje kolorystyczne. Dzięki tym rozwiązaniom przestrzeń, w której żyjemy może byc jeszcze bardziej urozmaicona.

Połączenie ze smartfonem

Aby móc połączyć się ze smartfonem wystarczy położyć telefon na górnej obudowie telewizora - szybkie połączenie nastąpi za pomocą technologii NFC. Dzięki temu można strumieniowo przesyłać muzykę prosto z urządzenia mobilnego. Tryb Multi View pozwala podzielić ekran i jednocześnie odtwarzać treści mobilne i telewizyjne. Z kolei funkcja Dotknij i Wyświetl sprawia, że użytkownicy na ekranie uzyskują „lustrzaną” kopię smartfona. Aby umożliwić odtwarzanie treści z Apple, The Serif oferuje również wsparcie Airplay2 (AirPlay2 wymaga systemu iOS w wersji 12.3 lub wyższej lub systemu macOS w wersji 10.14.5 lub wyżej).

SamsungTheSerif źródło: www.news.samsung.com

Moc kolorów

Oprócz perfekcyjnego wzornictwa i estetyki The Serif charakteryzuje się także świetną jakością obrazu 4K. Oferuje zalety telewizorów QLED - pięknie nasycone kolory, dzięki wykorzystaniu technologii kropek kwantowych. Natomiast HDR dba o dostosowanie jasności poszczególnych elementów każdej sceny, więc zarówno ciemne, jak i jasne sceny będą wyglądały jeszcze bardziej realistyczne. The Serif oferuje niesamowite doświadczenia kinowe, na które składają się także możliwości audio. Jeśli podczas oglądania telewizora, w naszym otoczeniu pojawiają się hałasy, Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) potrafi automatycznie je rozpoznawać i wyostrza głosy w oglądanej treści.

SamsungTheSerif źródło: www.news.samsung.com

Designerski telewizor The Serif zadebiutuje w trzech rozmiarach ekranu – 43, 49 i 55 cali.