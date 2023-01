The Settlers: New Allies - wymagania sprzętowe na PC

Przedstawiamy oficjalne wymagania sprzętowe dla gry The Settlers: New Allies.

The Settlers: New Allies zadebiutuje na rynku 17 lutego 2023 roku. Ubisoft przedstawił oficjalne wymagania sprzętowe na PC, które są potrzebne do stabilnej rozgrywki.

Minimalne

System : 64-bitowy Windows 10

: 64-bitowy Windows 10 Procesor : Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna: GeForce GTX 950 lub Radeon 550

Rekomendowane

System : 64-bitowy Windows 10

: 64-bitowy Windows 10 Procesor : Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 470

The Settlers: New Allies to ekonomiczna strategia. Do dyspozycji dostaniemy trzy frakcje - Elari, Maru oraz Jorn. Różnią się od siebie nie tyko wyglądem, ale także historią oraz stylem gry. Naszym głównym zadaniem będzie rozbudowa osady oraz ochrona jej przed wrogimi plemionami. Kluczową rolę w produkcji Ubisoftu stanowi ekonomia. Musimy dbać, aby naszej osadzie nie zabrakło podstawowych surowców. Musimy pamietać także o inżynierach, którzy pomogą rozbudowywać oraz unowocześniać naszą wioskę.

Zobacz również:

Więcej na temat The Settlers: New Allies przeczytacie w naszym specjalnym artykule.