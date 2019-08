The Settlers opóźnione, premiera dopiero w 2020 roku

Ubisoft poinformował, że restart popularnej serii gier strategicznych potrzebuje nieco więcej czasu i gra zadebiutuje dopiero w przyszłym roku.

The Settlers to zasłużona seria gier strategicznych, która pierwotnie zadebiutowała w 1993 roku. Tytułowi osadnicy spodobali się na tyle, że seria regularnie wzbogacała się o kolejne odsłony. Ostatnia część - The Settlers 7: Droga do królestwa, miała premierę w 2010 roku, jednak po nie najlepszym przyjęciu produkcji właściciel marki - firma Ubisoft, zdecydował się na tymczasowe zawieszenie serii.

W zeszłym roku, podczas targów Gamescom, Ubisoft wraz z "ojcami serii" - studiem Blue Byte Software, ogłosili, że po latach przerwy seria The Settlers powraca w formie całkowitego restartu marki. Początkowo sugerowano, że gra ukaże się w tym roku, jednak jest to już nieaktualne. Przedstawiciele Ubisoftu, którzy są obecnie w Kolonii, ujawnili, że nowa odsłona "Osadników" potrzebuje więcej czasu, aby spełnić wysokie wymagania wydawcy, twórców i samej społeczności. Nowa data premiery nie została sprecyzowana, wiemy jedynie, że nastąpi w przyszłym roku. Na pocieszenie otrzymaliśmy nowy zwiastun.

The Settlers działa na silniku graficznym Snowdrop (wykorzystany m.in. w The Division). Nowa część serii ma nam zaoferować kilka ciekawych nowości, ale przede wszystkim ma zadowolić weteranów pierwszych odsłon serii.