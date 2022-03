The Settlers - premiera przełożona. Ubisoft wydał oświadczenie

Niestety, zaczyna się powtarzać podobna sytuacja jak w ubiegłym roku i kolejne daty premier zaczynają być przekładane. Tym razem padło na The Settlers od Ubisoft. Początkowo, gra miała pojawić się na rynku 17 marca. Nowa data premiery nie jest niestety znana.

W ostatnim czasie gracze mieli możliwość przetestowania The Settlers. Nowa gra francuskiego dewelopera nie spotkała się jednak ze zbyt przychylnymi opiniami. W związku z tym Ubisoft zdecydował się przełożyć premierę, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. W oświadczeniu możemy przeczytać:

Hello dear “The Settlers” fans, we would like to share an important update with you. pic.twitter.com/zxEXZS2pme