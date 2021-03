The Sims 4 Kolekcje - pojawił się oficjalny zwiastun!

Został opublikowany zwiastun promujący nowy typ rozszerzeń do The Sims 4. Jakie kolekcje możemy kupić i co zawierają? Sprawdź!

Spis treści

Kanał The Sims opublikował oficjalny zwiastun zapowiadający The Sims 4 Kolekcje. Pokazane są trzy pierwsze zestawy, które od teraz są dostępne do kupienia. Mowa o The Sims 4 To były czasy, The Sims 4 Wiejska kuchnia oraz The Sims 4 Wielkie porządki. Każde z wymienionych rozszerzeń ma wprowadzić nowe elementy do rozgrywki takie jak: przedmioty, aspiracje, cechy, animacje i czynności. Jednak jest to coś zupełnie innego niż dodatki, pakiety gry czy akcesoriów. Pierwsze co rzuca się w oczy to niższa cena, bo póki co kolekcje są dostępne do kupienia za 24,99 zł. Z opisów wynika, że zawartość jest po prostu bardziej skondensowana i stosunkowo mniejsza niż chociażby pakiety. Warto podkreślić, że do ich działania konieczne jest posiadanie podstawowej gry The Sims 4.

The Sims 4 To były czasy

Ubierz Simów w inspirowane stylistyką retro sportowe stroje dzięki Kolekcji The Sims™ 4 To były czasy! Nowe przedmioty z trybu Stwórz Sima przeniosą Cię w świat nostalgicznych barw, odważnych wzorów oraz modnych kształtów. Te odświeżone klasyki mody codziennej oraz sportowej uszlachetnią tę kolekcję oraz wzbogacą styl Twojego Sima.

Zawartość: Dziewiętnaście nowych ubrań dla dorosłych, pięć dla dzieci oraz jedno dla małych dzieci w trybie Stwórz Sima. Dodatkowo czapka rybacka dostępna dla każdego sima niezależnie od wieku.

The Sims 4 Wiejska Kuchnia

Zmień kuchnię swoich Simów w najbardziej urocze miejsce domu dzięki Kolekcji The Sims™ 4 Wiejska kuchnia! Staromodne lodówki, naczynia żaroodporne i inne obiekty trybu budowania/kupowania prezentują modne podejście do ponadczasowego stylu.

Zawartość: Nowe meble kuchenne, dodatkowy wzór podłogi oraz dodatki.

The Sims 4 Wielkie porządki

Sięgnij po odkurzacz i weź się za porządki dzięki Kolekcji The Sims™ 4 Wielkie porządki! W domach Simów rosną zwały kurzu i pojawiają się przyjazne króliczki oraz brudowe diabełki. Posprzątaj ten bałagan lub wybierz życie w brudzie. Wykonuj prace domowe i otrzymuj premie oraz nagrody za każdy poziom zakurzenia. W walce z bałaganem pomogą Ci odkurzacze i aspiracje związane z czystością.

Zawartość: Nowe animacje, czynności, odkurzacze, dwie dodatkowe aspiracje.

