The Sims 4, kolekcje znikają z Origin

Twórcy The Sims 4 mierzą się właśnie z prawdopodobnie najgorszą premierą wszechczasów. Okazuje się, że występuje ogromny błąd w aplikacji Origin.

W ostatnim czasie twórcy gry The Sims 4 wypuścili nowy typ dodatków, a mowa o The Sims 4 Kolekcje. Dokładnie tydzień temu prezentowaliśmy Wam zwiastun promujący The Sims 4 To były czasy, The Sims 4 Wiejska Kuchnia oraz The Sims 4 Wielkie porządki. Niestety, jak się okazuje jest to prawdopodobnie najgorszy debiut z jakim mierzą się twórcy.

Od jakiegoś czasu niektórzy fani, którzy zakupili którykolwiek z nowych rozszerzeń skarżą się, że zniknęły one z biblioteki gier Origin. Wygląda to tak, że sklep Origin jakby "zapomina", że gra została już zakupiona, przez co Kolekcje wiszą w bibliotece jako nieposiadane.

Apparently I'm not the only player to have their purchased, downloaded, and used #kits disappear today? No kit and no refund, no longer in my owned content. @TheSims — Jennifer (@backyardbouquet) March 10, 2021

Na szczęście twórcy gry są już świadomi problemu jaki się pojawił i wydali oficjalne oświadczenie.

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Wiem, jak frustrujące jest to, że nagle brakuje kupionej zawartości i nie jesteś w tym sam! W Origin występuje problem, który powoduje, że te zestawy są wyświetlane jako nieposiadane i jest to teraz badane przez nasz zespół ds. Gier. Nie ma nic złego w samym zakupie lub z kontem, a zestawy powinny pojawić się normalnie po rozwiązaniu problemu. Zalecam obserwowanie nas zarówno tutaj, na Twitterze, jak i na naszych forach w celu uzyskania aktualizacji sytuacji.

Póki co problem zdaje się zataczać szersze koło niż na początku zakładaliśmy. Mamy nadzieję, że twórcy szybko sobie z nim poradzą.