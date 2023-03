The Sims 4: Razem Raźniej - cena, premiera, co nowego? Wszystko, co wiemy o dodatku

Szukasz informacji na temat dodatku Razem Raźniej do The Sims 4? Już nie musisz. Zbieramy je w jednym miejscu.

Spis treści

Razem Raźniej to nowy dodatek do gry The Sims 4. Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na jego temat.

Premiera i platformy

Dodatek Razem Raźniej do The Sims 4 zostanie wydany 16 marca. Będzie dostępny na PC, Mac oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5 od 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również:

Cena

The Sims 4: Razem Raźniej na PC

The Sims 4 (fot. EA)

The Sims 4: Razem Raźniej na PS4/PS5

PS Store - 169 zł

The Sims 4: Razem Raźniej na Xbox One/Xbox Series X/S

Xbox Store - 179,90 zł

Co wprowadzi dodatek Razem Raźniej?

Dodatek Razem Raźniej zabierze nas do malowniczego świata San Sequoi. Jest to otwarta przestrzeń położona nad oceanem. Znajdą się tutaj trzy dzielnice: Kotwicowe Wybrzeże, Ogrody Gilberta, Wzgórze Hopewell. Ta ostatnia, to typowe tereny mieszkalne. Znajdziemy tutaj domy, które łączą w sobie styl nowoczesny oraz tradycyjny. Co więcej, nowe tereny oznaczają dla naszych Simów nowe, dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o aktywne spędzanie wolnego czasu.

W grze pojawi się także więcej interakcji rodzinnych. Zawierają one zarówno aktywności dla wszystkich członków rodziny, ale także dla poszczególnych grup wiekowych. Przykładowo, seniorzy będą z chęcią spędzać wolny czas na spacerach po parku, czy też wspólne aktywności w ośrodku rekreacyjnym. Najwięcej nowości czeka jednak dzieci. Warto wspomnieć, że wraz z Razem Raźniej pojawi się darmowa aktualizacja dla podstawowej wersji gry, która wprowadzi niemowlęta. Dodanych będzie 18 dziwactw, które będą zmieniały zachowanie najmłodszych. Będzie to m.in.:

Agresywne zachowania

Wybredność w jedzeniu

Ranny ptaszek

Gwiazdka estrady

Zdrowy apetyt

Uwielbia wodę

Nie cierpi się kłaść

Uwielbia noszenie

The Sims 4 (fot. EA)

Starsze dzieci z kolei otrzymają nowe aspiracje, takie jak Gwiazda piżama party, Ciało i umysł, Guru frajdy oraz Kreatywny geniusz. Jeśli chodzi o nowości dla dzieci, możemy liczyć także na domek na drzewie, brodzik, śpiwór, piżama party, bransoletki przyjaźni i wiele innych.

Wraz z rozwojem naszych Simów, będą oni wchodzić w kolejne etapy życia.