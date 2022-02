The Sims 4 Ślubne historie z nową datą premiery! EA reaguje na prośby środowisk LGBT+ w Rosji

The Sims 4 miało się dzisiaj wzbogacić o kolejny dodatek, zatytułowany - "Ślubne historie". Niestety, jest to już nieaktualne bowiem EA zdecydowało się wysłuchać graczy z Rosji i również w ich kraju udostępnić DLC.

Premiera dodatku "Ślubne historie" do The Sims 4 przesunięta (fot. EA/Maxis)

Chyba nikt się nie spodziewał, że kolejny dodatek do "nieśmiertelnego" The Sims 4 wywoła tyle emocji. W zeszłym tygodniu Electronic Arts i studio Maxis ogłosili datę premiery i zawartość rozszerzenia "Ślubne historie" do najnowszych Simsów. Pierwotnie gra miała zadebiutować już dzisiaj na wszystkich wiodących platformach. Jest to jednak już nieaktualne. Dlaczego? Otóż wkrótce po ogłoszeniu dodatku EA ujawniło, że nie trafi on do Rosji, która jest znana ze swoich bardzo rygorystycznych praw w stosunku do osób LGBT+. Producent tłumaczył swoją decyzje tym, że nie chce w żaden sposób modyfikować gry, aby ta mogła spełnić wymagania rosyjskiego rynku. Problem jednak w tym, że wcale nie musiał tego robić. The Sims 4 jest bowiem w Rosji tytułem wydawanym z kategorią wiekową 18+. Co oznacza, że prawo, które mogłoby wymusić na twórcach gry zmiany, w przypadku The Sims 4 po prostu nie obowiązuje.

Nic zatem dziwnego, że sympatycy gry w Rosji zareagowali zdecydowanie i w ciągu zaledwie kilku dni udało im się zebrać ponad 10 tysięcy podpisów pod petycją skierowaną do EA. Gracze prosili o niewykluczanie ich regionu i wydanie "Ślubnych historii" również u nich. Okazuje się, że determinacja środowisk LGBT+ i graczy z Rosji opłaciła się bowiem EA poinformowało, iż The Sims 4 Ślubne historie zadebiutuje również w Rosji i to w "niezmienionej wersji".

Miłość to miłość, a społeczność The Sims będzie nadal bezpieczną przestrzenią dla tych, którzy chcą zobaczyć świat, w którym jest to prawdą dla wszystkich - Electronic Arts.

Chcąc jednak jeszcze mocniej podkreślić wspólny front z graczami z Rosji, EA zdecydowało się przenieść premierę dodatku "Ślubne historie" na przyszły tydzień. Dzięki temu wszyscy gracze na świecie będą mogli zacząć zabawę jednocześnie i nie czuć się wykluczonym. Nowa data premiery The Sims 4 Ślubne historie to 23 luty 2022. Gra zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

