The Sims 4 Star Wars - nadchodzi nowy, galaktyczny dodatek

Electronic Arts ujawniło właśnie, że już w przyszłym miesiącu doczekamy się kolejnego dodatku do The Sims 4, tym razem osadzony on będzie dawno temu, w odległej galaktyce.

The Sims 4 Star Wars

Wydaje się, że ostatnio coś się ruszyło w temacie gier z uniwersum Star Wars. Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy znakomite Star Wars Jedi: Fallen Order, a już niebawem wcielimy się w najlepszych pilotów galaktyki w Star Wars: Squadrons. To jednak nie koniec, na początku 2021 roku do otrzymamy LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, które, znając studio Traveller's Tales, będzie lepsze od filmowego pierwowzoru (o co akurat nietrudno, w przypadku trylogii Disneya).

Jakby tego było mało, to już w przyszłym miesiącu, a dokładnie 8 września fani gry The Sims 4 również będą mogli przenieść się do uniwersum Gwiezdnych Wojen, a to za sprawą rozszerzenia Star Wars: Journey to Batuu.

Akcja The Sims 4 Gwiezdne Wojny: Podróż do Batuu toczy się na odległej planecie na skraju terytoriów Zewnętrznych Rubieży. Co ciekawe do dodatek czerpie inspiracje z instalacji Star Wars: Galaxy’s Edge z parków rozrywki - Disneyland i Disney World. Na graczy czeka nie tylko nowa miejscówka, ale również mnóstwo nowych elementów do personalizacji postaci, w tym miecze świetlne. Nie zabraknie także dobrze znanych fanom Gwiezdnych Wojen dźwięków, muzyki, widoków i statków, jak choćby Sokół Milenium.

Dzisiejsza zapowiedź nie mogła obyć się bez stosownego zwiastuna.

The Sims 4 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

