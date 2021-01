The Sims 4 Zjawiska paranormalne - sprawdź, co oferuje nowy dodatek

Twórcy The Sims 4 - studio Maxis, właśnie zapowiedzieli kolejne rozszerzenie do gry, pod tytułem Zjawiska paranormalne.

Choć fani serii The Sims od dawna oczekują kolejnej, pełnoprawnej odsłony cyklu, to studio Maxis ma inne plany na rozwój marki. The Sims 4 jest z nami już ponad 6 lat i nigdzie się nie wybiera. Amerykański deweloper właśnie zapowiedział kolejne rozszerzenie do gry, które w znaczący sposób wzbogaci rozgrywkę.

The Sims 4 Zjawiska paranormalne, jak sugeruje nam sama nazwa, skupiony będzie na nadprzyrodzonych istotach. Gracze otrzymają możliwość stworzenia własnego "nawiedzonego domu", co za tym idzie do naszej dyspozycji otrzymamy mnóstwo nowych elementów wyposażenia. Dodatek w znacznym stopniu wpłynie również na samą rozgrywkę, a do gry trafi nowa ścieżka kariery, która pozwoli nam zostać medium, a ostatecznie nawet badaczem zjawisk paranormalnych. Wasze nowe zdolności pozwolą wam komunikować się z duchami, a nawet organizować niezwykłe seanse spirytystyczne. Oczywiście, The Sims 4 Zjawiska paranormalne, przyniesie ze sobą również mnóstwo nowych elementów do personalizacji postaci.

Jak wszystkie nowości prezentują się w akcji, możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Premiera dodatku The Sims 4 Zjawiska paranormalne odbędzie się już 26 stycznia na PC, PS4, Xbox One.

