The Sims 4 - kody na domy, pieniądze i nieśmiertelność. Najciekawsze komendy

Chcesz ułatwić sobie rozgrywkę w The Sims 4? Z pomocą przychodzą kody. Przedstawiamy najciekawsze komendy i podpowiadamy, jak je uruchomić na PC oraz konsolach.

Spis treści

Z kodów do The Sims 4 możemy korzystać zarówno na komputerach osobistych jak i konsolach PlayStation i Xbox. Poniżej przedstawimy, w jaki sposób wpisywać kody w grze i co tak na prawdę one dają.

Jak wpisywać kody?

Chcąc wywołać konsolę do wpisywania kodów w The Sims 4 na PC musimy jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL+Shift+C. Po wpisaniu w odpowiednim miejscu interesującego nas polecenia zatwierdzamy operację klawiszem ENTER. Aby wywołać miejsce do wpisywania kodów na konsolach, podczas rozgrywki musimy nacisnąć jednocześnie wszystkie bumpery na kontrolerze.

Zobacz również:

Podstawowe komendy

Help – pokazuje listę dostępnych komend

– pokazuje listę dostępnych komend testingcheats true/false – włącza/wyłącza tryb testowy

– włącza/wyłącza tryb testowy kaching / rosebud – dodaje 1000 simoleonów

– dodaje 1000 simoleonów motherlode – dodaje 50 000 simoleonów

– dodaje 50 000 simoleonów fullscreen – włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy

– włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy bb.moveobjects – pozwala na umieszczanie obiektów w dowolnych miejscach

– pozwala na umieszczanie obiektów w dowolnych miejscach bb.showhiddenobjects – pokazuje ukryte obiekty

– pokazuje ukryte obiekty bb.ignoregameplayunlocksentitlement – odblokowuje obiekty, które są zablokowane

– odblokowuje obiekty, które są zablokowane headlineeffects [on/off] – usuwa kryształek znad głowy Sima

– usuwa kryształek znad głowy Sima bb.enablefreebuild – pozwala budować na parcelach

– pozwala budować na parcelach hovereffects off/on – usuwa biały kontur wokół Sima

– usuwa biały kontur wokół Sima Shift + ] – powiększa obiekt

– powiększa obiekt Shift + [ – pomniejsza obiekt

Simowie

death.toggle - Simowie nie giną (wpisz ponownie, aby wyłączyć tę opcję)

sims.Spawn - dodaje Sima do rodziny

sims.spawnsimple spawns - dodaje Simy, ale nie włącza go do rodziny

sims.give_satisfaction_points [ilość] - dodaje Simowi [ilość] punktów satysfakcji.

sims.spawnsimple [liczba Simów] - generuje wybraną liczbę Simów

Sims 4 (fot. EA)

Cechy Simów

Chcąc dodać Simowi konkretną cechę musimy wpisać - traits.equip_trait [nazwa cechy]. W polu nazwa cechy wpisujemy:

AlwaysWelcome - Mile widziany

SpeedCleaner - Szybki sprzątacz

Observant - Uważny

GymRat - Zacięty gimnastyk

Mentor - Mentor

NightOwl - Nocny marek

MorningPerson - Ranny ptaszek

SpeedReader - Szybki czytelnik

FreeServices - Darmowe usługi

Marketable - Handlowiec

Shameless - Bezwstydny

CreativeVisionary - Kreatywny wizjoner

Independent - Niezależny

Frugal - Oszczędny

Entrepreneurial - Przedsiębiorczy

SteelBladder - Stalowy pęcherz

Beguiling - Czarujący

Antiseptic - Antyseptyczny

Carefree - Beztroski

Connections - Koneksje

Fertile - Płodny

GreatKisser - Świetnie całuje

Savant - Erudyta

SuperGreenThumb - Superogrodnik

NeverWeary - Niezmordowany

Sims 4 (fot. EA)

Tryb życia

debug.enable_woohoo true/false - wybranie true aktywuje możliwość uprawiania seksu przez simów, wybranie false dezaktywuje tę opcję

debug.enable_wedding true/false - wybranie true aktywuje możliwość ślubu, wybranie false dezaktywuje tę opcję

crafting.shorten_phases - skraca czas wyrobu przedmiotów

fire.toggle true/false - wybranie true aktywuje wyłączenie możliwości powstania pożarów, wybranie false aktywuje włączenie możliwości powstania pożaru. Nie gasi istniejących

inventory.purge [ID Sima] - kasuje wyposażenie Sima

Sims 4 (fot. EA)

Śmierć

traits.remove_trait [rodzaj śmierci] - przywraca Sima do życia

traits.equip_trait [rodzaj śmierci] - przemienia Sima w ducha

Rodzaje śmierci

cowplant - zjedzenie przez Krowokwiat

drown - utonięcie

electrocution - porażenie prądem

embarrassment - śmierć ze wstydu

hunger - śmierć z głodu

laugh - śmierć ze śmiechu

oldage - śmierć ze starości

exhaust - przemęczenie (tylko seniorzy)

Sims 4 (fot. EA)

Umiejętności

stats.set_skill_level Major_Bartending (1-10) - miksologia

stats.set_skill_level Major_Charisma (1-10) - charyzma

stats.set_skill_level Major_Comedy (1-10) - umiejętności komediowe

stats.set_skill_level Major_Fishing (1-10) - wędkarstwo

stats.set_skill_level Major_Gardening (1-10) - ogrodnictwo

stats.set_skill_level Major_GourmetCooking (1-10) - wykwintne gotowanie

stats.set_skill_level Major_Guitar (1-10) - gitara

stats.set_skill_level Major_Handiness (1-10) - majsterkowanie

stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking (1-10) - gotowanie

stats.set_skill_level Major_Logic (1-10) - logika

stats.set_skill_level Major_Mischief (1-10) - złośliwość

stats.set_skill_level Major_Painting (1-10) - malowanie

stats.set_skill_level Major_Piano (1-10) - pianino

stats.set_skill_level Major_Programming (1-10) - programowanie

stats.set_skill_level Major_Reaping (1-10) - koszenie

stats.set_skill_level Major_RocketScience (1-10) - nauki kosmiczne

stats.set_skill_level Major_VideoGaming (1-10) - granie w gry wideo

stats.set_skill_level Major_Violin (1-10) - skrzypce

stats.set_skill_level Major_Writing (1-10) - umiejętności literackie

stats.set_skill_level Skill_Fitness (1-10) - sprawność fizyczna

Sims 4 (fot. EA)

Kariera

careers.add_career [nazwa kariery] - daje zawód

careers.remove_career [nazwa kariery] - odbiera zawód

Przykładowe zawody

Astronaut (astronauta)

Athletic (sportowa)

Business (biznes)

Criminal (przestępca)

Culinary (gastronomia)

Entertainer (artysta sceniczny)

Painter (malarz)

Secretagent (tajny agent)

TechGuru (guru techniki)

Writer (pisarz)

Influencer(twórca trendów)

adult_freelancer_artist (wolny strzelec - artysta)

adult_freelancer_agency_writer (wolny strzelec - autor)

adult_freelancer_agency_programmer (wolny strzelec - programista)

Gradeschool (podstawówka)

Highschool (liceum)

Nie są to oczywiście wszystkie dostępne kody. Część z tych, które można znaleźć w sieci mogą uszkodzić pliki gry. Dostępne są także takie, które wymagają dodatkowych modyfikacji i nie są oficjalnie wspierane przez EA.