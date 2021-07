The Sims 4 - premiera dodatku Wiejska sielanka już dziś!

Dziś ma premierę dodatek "Wiejska sielanka", na który fani czekali ponad 20 lat! Co zawiera i dlaczego warto go kupić już teraz?

The Sims 4 jest jedną z najpopularniejszych serii gier symulacyjnych na całym świecie. Gra została opracowana przez EA Maxis, a wydana przez Electronic Arts 2 września 2014 roku i do dziś jest stale wzbogacana o kolejne dodatki, rozszerzenia oraz pakiety rozrywki. Najnowszy z nich premierę ma dzisiaj, 22 lipca o godzinie 19, a mowa o "Wiejskiej sielance", na którą fani czekali... Dwadzieścia jeden lat! Dlaczego aż tyle? Dlatego, że wiejski dodatek nie pojawił się do tej pory w żadnej poprzedniej odsłonie serii!

Źródło: EA

Dodatek Wiejska Sielanka wprowadza ogrom nowości. Producenci wyróżniają takie rzeczy jak:

Hodowanie zwierząt i nawiązywanie z nimi relacji

Odwiedzanie wiejskiego targu

Szukanie składników w lesie

Konkurs na jarmarku w Finchwick

Nowe, wiejskie miasteczko Henford-on-Bagley

Nowe elementy wystroju

Dodatek będzie dostępny na takie platformy jak Origin PC/Mac, Steam, Xbox One, PlayStation 4. Ponadto, jeżeli zakupisz grę do 2 września 2021, to otrzymasz dodatkową zawartość taka jak: Rower "Widok", nowego gnoma oraz drzewo "Świetlista rozkosz" z Bramblewood.

