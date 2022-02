The Sims 4 z dodatkiem ślubnym. Już 17 lutego wyląduje na pecetach i konsolach

Nowy dodatek "The Sims 4 Ślubne historie" przeprowadzi Simy przez całą przygodę związaną ze sformalizowaniem relacji, począwszy od założenia obrączek, przez cykl uroczystości, aż do odnowienia przysięgi.

"The Sims 4 Ślubne historie" dodaje do gry szereg aktywności związanych z formalizacją związków zawieranych między Simami. Mamy więc na początek wybór obrączek i miejsca do zaręczyn, imprezę zaręczynową, wieczór kawalerski, wieczór panieński, a nawet kolację próbną przed weselem.

Do każdego wydarzenia możemy dostosować szereg aspektów, takich jak toasty, przemowy, jedzenie, prezenty, taniec czy wybór Sima z orszaku ślubnego. "The Sims 4 Ślubne historie" pozwala zaplanować wszystkie najważniejsze szczegóły każdej ceremonii ślubnej, włącznie z wyborem daty i konkretnego lokalu.

Na bardziej szczegółowy zwiastun "The Sims 4: Ślubne historie" musimy poczekać do 11 lutego, a sam dodatek trafi do sprzedaży już 17 lutego. Będzie można go zainstalować na komputerach PC i Mac za pośrednictwem Origin i Steam oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.