The Sims - rusza kampania "Pogrywaj z życiem"

Nowa kampania reklamowa The Sims 4 wprowadza wyjątkowe Simy, wzorowane na międzynarodowych gwiazdach. Jedną z nich jest Adam Zdrójkowski (Rodzinka.pl, The Voice of Poland).

Kampania "Pogrywaj z życiem" ma na celu zachęcenie fanów do wyrażania siebie - dotyczy to zarówno rzeczywistości, jak za pomocą postaci wirtualnych. Obok Adama Zdrójkowskiego pojawiają się w niej amerykańska piosenkarka i aktorka Vanessa Hudgens, francuski piosenkarz Bilal Hassani, filmowiec Joe Sugg niemiecka YouTuberka i aktywistka na rzecz społeczności LGBTQ+ Melina Sophie. Wzorowane na nich Simy można pobrać z galerii online w grze lub ze strony The Sims. Na stronie kampanii umieszczono również linię czasu, która pokazuje zmiany w rozgrywce od pierwszej części po dzień dzisiejszy. Wspomniana pierwsza część ruszyła dokładnie 4 lutego 2000 roku i stworzyła nowy rodzaj cyfrowej rozrywki. Kolejna odsłona, 4 lata później, jeszcze bardziej podkręciła zabawę, dodając możliwości personalizacji Simów. W 2014 roku ukazała się ostatnia jak dotąd edycja desktopowa - The Sims 4. Trzy lata później wydanie The Sims Mobile umożliwiło korzystanie z gry na urządzeniach przenośnych.