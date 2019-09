The Surge 2 na dwóch nowych zwiastunach

Premiera kontynuacji The Surge już niebawem, z tej okazji twórcy postanowili podzielić się z nami nowymi zwiastunami produkcji.

The Surge wydane w 2017 roku okazało się być wyjątkowo udaną produkcją. Inspiracje takimi grami jak Bloodborne czy Dark Souls widoczne były na każdym kroku. Jednak twórcy The Surge - studio Deck 13 Interactive, nie chcieli tylko kopiować rozwiązań innych deweloperów. Zaserwowano nam m.in. ciekawy świat Sci-Fi oraz rewelacyjny system rzemiosła i rozwoju postaci, który opierał się głównie na umiejętnym "wycinaniu" kawałków przeciwników. Ten brutalny system przyjął się znakomicie, a wraz z wcześniejszymi zapowiedziami twórców, w The Surge 2 otrzymamy jego rozwiniętą wersję. Jak prezentuje się on a w akcji, możemy przekonać się z najnowszego zwiastuna.

Kluczowym elementem The Surge 2 ma być rozbudowany świat gry oraz jego historia. Przedstawiciele studia Deck 13 Interactive obiecują, że w grze będziemy przemierzać znacznie większe i lepiej zaprojektowane mapy, a to między innymi dzięki ulepszonej wersji silnika graficznego, który napędzał pierwszą część gry. Możemy również liczyć nowe zdolności, bronie, implanty, a także przeciwników i bossów. Ci ostatni mają być jeszcze groźniejsi i bardziej zabójczy niż dwa lata temu.

The Surge 2 zadebiutuje już w przyszłym tygodniu - 24 września. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.