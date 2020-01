The Surge 2 - rozszerzenie The Kraken zadebiutuje już 16 stycznia i zabierza nas na pokład Krakowa

W sieci właśnie zadebiutował pierwszy teaser do The Kraken, DLC do gry The Surge 2. Możemy w nim zobaczyć nowe miejsca i przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w... Krakowie.

Niemieckie studio Deck13 Interactive, opublikowało w sieci pierwszą zapowiedź nowego dodatku do The Surge 2 - The Kraken. Gra miała premierę w drugiej połowie września minionego roku. Pomimo problemów technicznych i słabo rozbudowanego wątku fabularnego, produkcja przypadła do gustu odbiorcom, którzy chwalili przede wszystkim satysfakcjonujący system walki i atrakcyjną oprawę wizualną.

Najnowsze rozszerzenie do gry, o nazwie The Kraken, wprowadzi nie tylko nowe bronie, zbroje i implanty, ale dostarczy nam także świeżą porcję treści fabularnej. Sam egzoszkielet również został odświeżony i przemodelowany, więc gracze dostaną nowe pole do kreatywnej przebudowy. Niezwykłą gratką dla polskich graczy będzie fakt, że akcja dodatku będzie miała miejsce na wielkim lotniskowcu, o swojsko brzmiącej nazwie - VBS Krakow. Naszym zadaniem będzie udanie się na wielki okręt, odkrycie jego tajemnic oraz walka z nowymi przeciwnikami.

Premiera dodatku odbędzie się już 16 stycznia bieżącego roku, a gracze posiadający season pass będą mieli dostęp do The Kraken już dwa dni wcześniej - 14 stycznia. W dniu premiery DLC otrzymamy również możliwość nabycia Edycji Premium The Surge 2, która uwzględnia wszystkie dotychczasowo opublikowane dodatki, w tym: Public Enemy Weapon Pack czy Jericho’s Legacy Gear Pack.

The Surge 2 jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.