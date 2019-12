The Talos Principle - gra logiczna fpp za darmo

The Talos Principle to kolejna propozycja od Epic Games Store. I znowu przez 24 godziny za darmo!

The Talos Principle to produkcja, która może spodobać się miłośnikom takich gier, jak Witness, Myst czy TRI. Stoi za nią studio Croteam, a mechanikę zabawy opracował m.in. znany z Faster then Light Tom Jubert. Akcja pokazywana jest z perspektywy pierwszej osoby. Mamy tu klimat science-fiction - sterujesz postacią w świecie pełnym starych ruin i.... nowoczesnych urządzeń. Wiesz, że zostałeś stworzony, a Twoim zadaniem jest rozwiązywanie kolejnych łamigłówek - w sumie mamy ich 120. Jednak przez większość gry nie masz pojęcia, kim jesteś, ani czemu służą te zabawy logiczne. Znalezienie odpowiedzi na te pytania to główny cel zabawy, która potrafi przyjąć niespodziewany obrót. A tutaj zachęcający trailer.

The Talos Principle zadebiutowało w grudniu 2014 roku, ale po dziś dzień zachwyca, Grając w tę produkcję łatwo zrozumieć, dlaczego dostawała w recenzjach bardzo wysokie noty. Normalna cena tej gry to 139 złotych, ale do jutra, go godziny 17. Jest ona dostępna za darmo. Wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Epic Games Store, wejść na tę stronę i kliknąć Odbierz. Tytuł ten posiada polską wersję językową.