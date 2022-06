The Umbrella Academy - podsumowanie 1 i 2 sezonu. O tym musisz pamiętać przed premierą 3 części

Premiera 3 sezonu The Umbrella Academy już jutro. Przygotowaliśmy streszczenie fabuły dwóch pierwszych części. O tym musisz pamiętać przed seansem.

Od premiery ostatniego sezonu The Umbrella Academy minęło już trochę czasu. Przed obejrzeniem najnowszych odcinków warto odświeżyć sobie najważniejsze informacje dotyczące fabuły serialu i tego, jak na przestrzeni czasu toczyły się losy poszczególnych bohaterów.

Sezon 1

W 1989 roku urodziło się 43 dzieci, które były obdarzone supermocami. Siedmioro z nich zostało adoptowanych przez tajemniczego miliardera, sir Reginalda Hargreevesa. Cała siódemka została wychowana w dziwacznej atmosferze i stała się dysfunkcyjną grupą superbohaterów. Co więcej, Reginald zamiast nazywać ich po imieniu, każdemu z nich przyporządkował liczbę, która miała być zgodna z postrzeganą przez niego użytecznością. Akademia Umbrella zyskuje sławę i fortunę. Surowa natura ojca sprzyja jednak toksycznemu środowisku. Po przedwczesnej śmierci Bena i tajemniczym zniknięciu Piątki grupa się rozpada.

Rodzina ponownie spotyka się na pogrzebie ojca. Wracają stare napięcia i na jaw wychodzą długo skrywane sekrety. Okazuje się, że zaginał monokl Reginalda, z którym ten nigdy się nie rozstawał. Luther postanawia zbadać śmierć ojca. W tym czasie Piątka nieoczekiwanie wraca, mówiąc, że był w przyszłości. Ostrzega wszystkich przed nadciągającą apokalipsą.

Piątka w dzieciństwie przeskoczył w czasie zbyt daleko i znalazł się w postapokaliptycznym świecie. Odnalazł w ruinach akademii ciała swojego rodzeństwa. U Luthera znalazł wtedy drewnianą protezę oka. Dopiero po pięćdziesiątce zostaje zwerbowany przez Komisję i otrzymuje pięcioletni kontrakt zabójcy. Jego zadaniem są podróże w czasie i likwidacja wszystkich, którzy mogą zagrozić apokalipsie. Przed zakończeniem zadania udaje mu się uciec i wraca do 2019 roku. Myli się jednak w obliczeniach i wraca w ciele nastolatka. Po odkryciu zdrady Komisja wysyła jego tropem zabójców.

Vanya przez lata żyła ze świadomością, że nie ma mocy. Dziewczyna skupiła się na karierze muzycznej. Leonard to odkrywa i ukrywa leki, które przyjmowała od dzieciństwa. Powoduje to ogromną koncentrację mocy. Podczas incydentu Leonard traci oko. Okazuje się, że Piątka znalazł w przyszłości właśnie jego protezę.

Allison po odkryciu prawdy o Leonardzie wyrusza w obronie Vanyi. Ta jednak, kiedy dowiedziała się o tym, co Allison zrobiła w dzieciństwie, wpada w furię. Mocno rani Allison oraz Leonarda, po czym ucieka sądząc, że ich zabiła. Rodzeństwo odnajduje Allison i ratuje jej życie. Vanya wraca do rodziny, jednak Luther ponownie ją więzi. Moc dziewczyny uwalnia się w komorze doprowadzając do eksplozji. Posiadłość zostaje zniszczona. Piątka odkrywa, że nie łączy się to z apokalipsą, tylko z mocami Vanyi.

Podczas ostatecznej walki w operze, moce Klausa i Bena łączą się, co pozwala na pojawienie się ducha Bena. Vanya wykorzystuje jednak swoją moc i pęta rodzeństwo. Wygląda to, jakby wysysała z nich życie. Allison zakrada się od tyłu i celuje jej w głowę. Nie jest jednak w stanie zabić siostry i strzela obok co wytrąca Vanyę z równowagi. Jej uwolniona moc uderza w Księżyc, którego fragment pędzi w stronę ziemi. Piątka wpada na pomysł, aby cofnąć się w czasie i wszystko naprawić.

Sezon 2

Po uciecze w sezonie 1, każde z rodzeństwa zostało umieszczone w innej linii czasowej. Każde z nich wiedzie inne życie. Piątka próbuje zjednoczyć ich ponownie, aby zapobiec apokalipsie. W drugim sezonie powraca także wątek Komisji. Przewodnicząca po odkryciu, że została zdegradowana do starej pozycji, postanawia obalić organizację. Co więcej, przy pomocy przybranej córki chce zbliżyć się do Diego, aby być na bieżąco z tym, co dzieję się w Akademii Umbrella.

Na farmie Sissy rodzeństwo próbuje przekonać Lilly, że oni są jej prawdziwą rodziną, a Przewodnicząca tylko używa jej mocy. W tym czasie kobieta wchodzi do stodoły i zabija wszystkich poza Piątką. Temu ostatkiem sił udaje się cofnąć w czasie o kilka sekund i ją rozbroić. Zabójca wysłany po Piątkę zabija Przewodniczącą. Lilly udaje się uciec.

Victorowi w teorii udaje się odzyskać moce, które przypadkowo przekazał Harlanowi. Możemy jednak zauważyć, że nad jego dłonią lewituje mały ptak a on sam ma dziwny uśmiech na twarzy, co pokazuje, że nadal ma supermoce.

Rodzeństwo wraca do 2019 roku. Okazuje się, że to 2 kwietnia, czyli dzień po apokalipsie. Są bardzo zdziwieni, ponieważ w rezydencji wita ich sir Reginald, który żyje. Cieszą się z powrotu do domu.

Reginald jednak ich poprawia i mówi, że to nie jest ich dom, że jest to Akademia Sparrow. W tym czasie na schodach pojawia się pięć osób, w tym Ben, który nie jest tym samym chłopakiem, którego pamiętają z dzieciństwa.