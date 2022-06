The Umbrella Academy – poznajcie skład Sparrow Academy! Bohaterowie i ich moce

Trzeci sezon Umbrella Academy na Netfliksie pojawi się już jutro, a my postanowiliśmy przyjrzeć się nowym postaciom, którzy zawitają do serialu. Sparrow Academy to drużyna siedmiu bohaterów i bohaterek pod wodzą Sir Reginalda Hargreevesa. Kim są? Czego można się po nich spodziewać? Oto sylwetki członków Sparrow Academy.

Spis treści

Po wydarzeniach z drugiego sezonu, problematyczna grupa dysfunkcyjnych superbohaterów trafia do pozornie znanej rzeczywistości, w której zaszły jednak poważne zmiany. Przede wszystkim sir Reginald żyje, a co więcej opiekuje się drużyną o nazwie Sparrow Academy. Jak to możliwe? Otóż wygląda na to, że działania członków Umbrella Academy w roku 1963 poważnie zmieniły bieg historii, a ich przeskok do XXI wieku stworzył paradoks czasu. Bohaterowie trafiają więc do alternatywnej wersji swojej teraźniejszości.

Sparrow Academy – co to takiego?

Grupa znana jako Sparrow Academy w komiksach autorstwa Gerarda Way'a i Gabriela Bá, po raz pierwszy pojawia się w tomie 3 pt. Hotel Oblivion. Vanya, ranna i wyczerpana po walce z resztą Umbrella Academy, stara się odzyskać równowagę. Jej robotyczna matka zabiera ją na spotkanie z kimś o imieniu Deever, kto niegdyś pracował z Reginaldem Hargreevesem (prawdopodobnie chodzi o projekt, w którym trenowano 43 nieprzeciętnych dzieci).

Zobacz również:

Po spotkaniu z Deeverem, Vanya i jej matka trafiają do Paryża, gdzie natrafiają na kobietę w czerwonym kombinezonie ze znaczkiem wróbla (ang. sparrow). Zabiera ona Vanyę do odległej posiadłości w Norwegii, gdzie ma znajdować się jej rodzina. Można założyć, że serialowa Sparrow Academy będzie w dużym stopniu nawiązywać do drużyny żyjącej w norweskim ośrodku.

Kto w takim razie należy do grupy tajemniczych superbohaterów? Oto członkowie Sparrow Academy.

1. Marcus (Justin Cornwell)

Marcus, fot. Netflix

Lider grupy. Umięśniony i niesamowicie silny, ale też inteligentny, uczciwy i racjonalny. Marcus wydaje się łączyć w sobie przeciwieństwa. Potrafi być czarujący, ale może też być niebezpieczny, wyrachowany – ale empatyczny. Jest urodzonym przywódcą, który spaja rodzinę, a by utrzymać kontrolę, nie musi nawet podnosić głosu.

2. Ben (Justin H. Min)

Ben, fot. Netflix

Widzowie mogą znać go z poprzednich sezonów, bowiem Ben przynależał niegdyś do Umbrella Academy, a w drugim sezonie poniósł śmierć. Fani postaci mogą więc cieszyć się na ponowne spotkanie z bohaterem, choć raczej nie będzie on przypominał sympatycznego Bena z początku serialu. Ta wersja to wyrachowany taktyk, pragmatyczny i stale czujny. Marzy o pozycji lidera i zrobi wszystko, by ją osiągnąć.

3. Fei (Britne Oldford)

Fei, fot. Netflix

Na pierwszy rzut oka mizantropka i samotniczka, w głębi duszy Fei marzy o prawdziwej przyjaźni. Jest superinteligentna, ale może też być niebezpieczna – lepiej nie wchodzić jej w drogę.

4. Alphonso (Jake Epstein)

Alphonso, fot. Netflix

Jego zdeformowana twarz to najlepszy dowód na liczne walki stoczone z wrogami. W parze z szokującym wyglądem Alphonso idzie kąśliwe poczucie humoru, które nieprzygotowanych również może wpędzić w jeszcze większe przerażenie. Bohater lubi się zrelaksować z pizzą i sześciopakiem piwa.

5. Sloane (Genesis Rodriguez)

Sloane, fot. Netflix

Prawdziwa romantyczka i marzycielka, wrażliwa na sygnały wysyłane przez wszechświat. Chciałaby doświadczać życia w nieco inny sposób, niż jej to wpojono, ale czuje się zbyt związana ze swoją rodziną, by pójść własną drogą. Ma jednak plany, które pewnego dnia mogą ujrzeć światło dzienne.

6. Jayme (Cazzie David)

Jayme, fot. Netflix

Samotniczka wiecznie skryta pod kapturem. Nie mówi wiele, za to może wydać z siebie przerażający warkot, który przyprawia wszystkich o gęsią skórkę. Jest bardzo inteligentna i bystra, a większość czasu spędza z Alphonso, którego uważa za jedynego przyjaciela.

7. Christopher/Kostka wzbudzająca egzystencjalny lęk

Najbardziej tajemniczy członek Sparrow Academy. Jest telekinetyczną kostką o nieznanym pochodzeniu. Może wzbudzać paraliżujący strach, a może drastycznie obniżyć temperaturę otoczenia. W Umbrella Academy jest doradzcą i rozjemcą sporów. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem wszystkich członków rodziny.

Zobacz także: Umbrella Academy sezon 3 – wszystko co musisz wiedzieć przed premierą