The Valiant – recenzja gry. RTS-y wciąż żyją

Recenzujemy dla was grę The Valiant – strategię czasu rzeczywistego z elementami RPG od studia Kite Games. Czy RTS'y w 2022 roku mają jeszcze sens?

Nie da się ukryć, iż „złote lata” gatunek RTS ma już za sobą. W latach 90. i jeszcze na początku nowego tysiąclecia w strategie czasu rzeczywistego grał niemal każdy, a na listach przebojów mogliśmy bez problemu znaleźć takie tytuły jak: Starcraft, Warcraft, Command & Conquer, Homeworld czy Age of Empires. Niestety, obecnie RTS-ów powstaje już znacznie mniej i nie wzbudzają takich emocji jak dawnej. O dominowaniu list sprzedaży, też raczej nie ma mowy. Tym bardziej należą się słowa uznania dla studia Kite Games za odwagę przy produkcji The Valiant, bowiem najnowsza gra studia to właśnie przedstawiciel gatunku RTS. Jak sprawuje się on w akcji?

Witaj krzyżowcu

Akcja The Valiant przenosi na do XIII wieku. Głównym bohaterem produkcji jest Theoderich, którego poznajemy podczas jednej z wypraw krzyżowych. Wraz z przyjacielem Ulrichem walczą o wiarę, sławę i majątek. Podczas przygód na Bliskim Wschodzie dojdzie jednak do wydarzeń, które sprawią, że drogi tej dwójki się rozejdą. Ostatecznie Ulrich i Theoderich spotkają się znowu, ale dojdzie do tego już wiele lat później w Europie.

The Valiant pod wieloma względami czerpie inspirację z największych klasyków gatunku. Najlepiej widać to właśnie w kampanii dla jednego gracza. Twórcy przygotowali dla nas kilkanaście misji, których motorem napędowym jest historia i to naprawdę ciekawa i dobrze poprowadzona. Choć fabuła bazuje na faktycznych wydarzeniach i przenosimy się w niej do czasów średniowiecza, to nie zabraknie również elementów nadprzyrodzonych opartych głównie na mitach i legendach.

Całość jest na tyle zręcznie skomponowana, że przez cały czas spędzony z Theoderichem i jego towarzyszami nie nudziłem się nawet przez chwilę.

Trochę strategii, trochę RPG

The Valiant to oczywiście przede wszystkim gra strategiczna, jednak znajdziemy w niej również sporo elementów z gier RPG. Już sama rozgrywka dobitnie pokazuje nam, że twórcy chcieli stworzyć hybrydę doskonałą. W The Valiant zamiast setek nic nieznaczących jednostek będziemy prowadzić do walki mniej liczne wyspecjalizowane oddziały i nawet utrata jednego z nich może być dla nas niezwykle dotkliwa. Kluczową rolę na polu bitwy odgrywają jednak bohaterowie, z którymi powiązanych jest najwięcej elementów RPG. To właśnie oni bowiem charakteryzują się specjalnymi umiejętnościami, zróżnicowanymi ścieżkami rozwoju i możliwością noszenie elementów wyposażenia (często o różniej jakości).

Właściwy dobór oddziałów i odpowiednie ich wykorzystanie na polu bitwy to klucz do sukcesu w The Valiant. Twórcy zastosowali tu klasyczną zasadę „papier, nożyce, kamień”, oznacza to, że każda jednostka ma swojego głównego nemezis i jednocześnie sama jest zabójczo skuteczna w starciu z inną. Na przykład kusznicy błyskawicznie uporają się z ciężko zbrojną piechotą, jednak będą bezradni wobec szarży kawalerii. Odpowiednia taktyka sprawi, że często nawet posiadając znacznie mniej liczne od wroga wojsko, można odnieś miażdżące zwycięstwo.

Podczas zabawy w trybie dla jednego gracza czekają na nas dodatkowe, zróżnicowane cele misji, które wymuszają na nas niekonwencjonalne działania. Nie zabraknie tu klasycznej obrony przed hordą nieprzyjaciół, misji „skradankowych” czy oblężeń na wielką skalę. Studio Kite Games perfekcyjne zbalansowało poszczególne elementy The Valiant, dzięki czemu otrzymujemy niemal perfekcyjne połączenie gry RTS i RPG.

Jest też multiplayer i kooperacja

Choć kampania fabularna to zdecydowanie główny tryb The Valiant, to twórcy zadbali także o możliwość rozgrywki sieciowej i to zarówno w formie PvP, jak i kooperacji.

Podobnie jak w przypadku kampanii, główną rolę podczas zmagań sieciowych odgrywają bohaterowie, to w zasadzie oni (i ich umiejętności) decydują o naszym stylu rozgrywki. Starcia gracz vs. gracz możemy rozgrywać w formie pojedynków 1 na 1 bądź 2 na 2. Sama rozgrywka opiera się na dynamicznych starciach małych oddziałów, gdzie kluczową rolą odgrywają rzeczywiste decyzje graczy, a nie to jak szybko klikają myszką.

Tryb kooperacji, który nosi nazwę Last Man Standing to w zasadzie popularna „horda” dostosowana do potrzeb The Valiant. W dużym uproszczeniu skupia się ona na walkach z coraz to mocniejszymi falami wrogów. Podczas każdej potyczki towarzyszy nam dwóch graczy, każdy z nich wybiera swojego bohatera i towarzyszący mu oddział. Istotne zatem jest, aby odpowiednio skomponować drużynę. Co istotne, Last Man Standing oferuje nam rozbudowany system progresji, który pozwoli nam rozwijać naszych bohaterów i zdobywać nowy sprzęt.

Solidnie i płynnie

The Valiant ogrywałem na PC i muszę stwierdzić, że gra pozytywnie zaskakuje nie tylko jakością oprawy i udźwiękowienia, ale również optymalizacją. Oczywiście trzeba brać uwagę, że The Valiant nie jest tytułem AAA, więc nie możemy oczekiwać oprawy rodem z największych produkcji, ale to, co dostaliśmy, jest aż nadto wystarczające zarówno jeśli chodzi o gatunek, jak i o współczesne standardy.

The Valiant - czy warto?

Dawno już nie miałem okazji tak „utonąć” w strategii czasu rzeczywistego. Choć Age of Empires 4 to znakomity tytuł, to dopiero The Valiant sprawił, że z nostalgią zacząłem wspominać rozgrywkę w Warcraft 3: Reign of Chaos. Deweloperzy z Kite Games pokazali, że gatunek RTS wciąż może bawić i oferować coś świeżego. Połączenie taktycznych bitew, mocnej fabuły i solidnego systemu progresji sprawiło, że trzymam kciuki za The Valiant i dalsze produkcje studia, a Was zachęcam do wypróbowania gry.