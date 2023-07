The Walking Dead: Dead City. Kiedy premiera w Polsce? Gdzie obejrzeć serial?

Kolejna odsłona uniwersum „The Walking Dead” właśnie ujrzała światło dzienne. O czym opowie „TWD: Dead City”, kto w nim zagra i kiedy serial trafi do Polski?

Tytuł: The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City Twórcy: Eli Jorné

Eli Jorné Gatunek: horror, dramat

horror, dramat Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

TWD: Dead City opowiada o losach Maggie, która wraz z Neganem zdecydowała się na wyprawę do Nowego Jorku, by odnaleźć swojego porwanego syna, Hershela. Mimo że bohaterowie mają za sobą długą i krwawą historię (W 7. sezonie The Walking Dead Negan zabił męża Maggie, Glenna), muszą współpracować, by przeżyć na nieznanym terytorium.

Podczas swojej misji Maggie i Negan trafiają na niemal zupełnie odcięty od zewnętrznego świata Manhattan, pełen szwendaczy i nieprzyjaznych tubylców. Na bohaterów czekać będą oczywiście przygody pełne grozy i przemocy.

Serial składa się z 6. odcinków.

Data premiery

W Stanach Zjednoczonych premiera TWD: Dead City odbyła się 18 czerwca 2023 roku. Amerykańscy widzowie mogą oglądać serial za pośrednictwem kanału AMC oraz platformy AMC+.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy Dead City będzie dostępne w Polsce – być może serial trafi do naszego kraju dopiero po zakończeniu emisji w USA. Produkcja najprawdopodobniej pojawi się na telewizyjnym kanale AMC Polska.

Jeśli jednak nie chcecie czekać na premierę serialu w naszym kraju, dostęp do amerykańskiej platformy AMC+ możecie uzyskać za pomocą sieci VPN. Jak z niej skorzystać, dowiecie się z naszego artykułu Najlepsze sieci VPN do streamingu. Jaki wybrać VPN do streamingu?

Obsada

W serialu występują:

Lauren Cohan – Maggie, wdowa po Glennie;

– Maggie, wdowa po Glennie; Jeffrey Dean Morgan – Negan, były przywódca Zbawców;

– Negan, były przywódca Zbawców; Gaius Charles – Perlie Armstrong, ojciec rodziny, który nie cofnie się przed niczym;

– Perlie Armstrong, ojciec rodziny, który nie cofnie się przed niczym; Jonathan Higginbotham – Tommaso;

– Tommaso; Mahina Napoleon – Ginny;

– Ginny; Trey Santiago-Hudson – Jano;

– Jano; Charlie Solis – „Barman”;

– „Barman”; Zeljko Ivanek – „Chorwat”;

Zwiastun

Jak prezentuje się serial możecie przekonać się dzięki poniższym zapowiedziom.

Teaser:

Trailer:

