The Walking Dead: Saints & Sinners trafi również na PlayStation VR oraz Oculus Quest, mamy nowy materiał z rozgrywki

The Walking Dead: Saints & Sinners zapowiada się na jedną z najciekawszych gier VR przyszłego roku. Twórcy gry poinformowali dzisiaj o rozszerzeniu listy platform docelowych - Saints & Sinners zawita również na PlayStation 4.

Bez wątpienia The Walking Dead to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Postapokaliptyczna wizja świata stworzona przez Roberta Kirkmana cieszy się niesłabnącą popularnością. Studio Skydance Interactive oraz firma Skybound Entertainment zapowiedziały w zeszłym roku kolejną produkcję wchodzącą w skład tego bogatego uniwersum, grę VR - The Walking Dead: Saints & Sinners. Początkowo gra miała ukazać się na wyłączność PC-towych platform VR. Jednak dzisiaj twórcy poinformowali, że produkcja trafi również na konsolę PlayStation 4 (z goglami PlayStation VR).

The Walking Dead: Saints & Sinners zadebiutuje już 23 stycznia przyszłego roku, m.in. na goglach: Oculus Rift, Vive Cosmos bądź Valve Index. W pierwszym kwartale 2020 do tego grona dołączy PlayStation VR, a pod koniec roku produkcja pojawi się również na goglach Oculus Quest.

Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia, twórcy zaprezentowali nowy zwiastun gry.

Dla przypomnienia, The Walking Dead: Saints & Sinners będzie łączyć w sobie elementy gier akcji, horroru i surwiwalu. Akcja gry przeniesie graczy do opanowanego przez zombie Nowego Orleanu. Przejście głównej kampanii ma zająć co najmniej 15 godzin. Twórcy zapewniają, że czas ten może ulec zmianie w zależności od sposobu rozgrywki danego gracza. W Saints & Sinners nie zabraknie brutalnej walki, jak również ciekawej historii z trudnymi decyzjami moralnymi.

Jeśli zaintrygowało was The Walking Dead: Saints & Sinners, to warto obejrzeć również "świeżutki" materiał z rozgrywki, który opublikował serwis IGN.

