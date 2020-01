The Walking Dead od Telltale Games powraca

Mamy dobrą wiadomość dla fanów The Walking Dead i gier studia Telltale Games - pierwsze cztery sezony serii powracając do cyfrowej dystrybucji.

Studio Telltale Games zasłynęło odcinkowymi grami przygodowymi, z których część opierała się na dużych franczyzach, jak np.: The Walking Dead, Minecraft czy Borderlands. Pomimo popularności produktów, w wyniku złego zarządzania studio było zmuszone ogłosić upadłość. W konsekwencji anulowano wszystkie projekty. Na szczęście, dzięki pomocy Skybound Games udało się doprowadzić do końca finałowy sezon The Walking Dead.

Po ogłoszeniu bankructwa przez Telltale Games, produkty studia zniknęły z ogólnej sprzedaży. Nawet, dokańczany już przez Skybound Games, finałowy sezon The Walking Dead był dostępny jedynie na Epic Games Store, a wkrótce taki sam los spotkał The Walking Dead: The Telltale Definitive Series.

Jest jednak dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mieli wcześniej okazji zakupić gier z tej serii. Skybound Games, gamingowy oddział spółki Skybound Entertainment należącej do twórcy The Walking Dead - Roberta Kirkmana, ogłosił powrót tytułów z serii do sklepów. Już od dziś do sprzedaży, również na platformie Steam, wracają wszystkie cztery sezony The Walking Dead od Telltale Games. Co więcej, sezon drugi i trzeci (TWD: A New Frontier) są też dostępne w sklepie cyfrowym na konsoli Nintendo Switch. Nic, tylko grać!

źródło: gamingbolt.com