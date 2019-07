The Walking Dead od Telltale – kompletne wydanie z datą premiery

Firma Skybound Entertainment zdradziła datę premiery, zapowiedzianej niedawno kompletnej edycji gry przygodowej The Walking Dead od nieistniejącego już Telltale Games.

Studio Telltale Games przyniosło nam wiele świetnych produkcji, w tym znakomicie przyjętą serię The Walking Dead. Niestety, wskutek różnych zawirowań studio musiało zawiesić swoją działalność. Doszło nawet do tego, że zagrożony był finalny sezon opowieści umiejscowionej w świecie, który stworzył Robert Kirkman. Na szczęście, pomocną dłoń wyciągnęło Skybound Entertainment (również należące do Kirkmana), które teraz zajmuje się dalszym rozwojem marki.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, bo tak nazwano kompletne wydanie, zaoferuje nam wszystkie cztery sezony plus mini serie TWD: Michonne i TWD: 400 Days. Oprócz tego możemy również liczyć na mnóstwo ciekawych dodatków, jak np.: 10 godzin materiałów z komentarzem twórców, zdjęcia, rysunki i szkice koncepcyjne, ponad 40 utworów ze ścieżki dźwiękowej oraz odświeżoną oprawę graficzną "graphic black", która jeszcze bardziej ma upodabniać grę do komiksowego pierwowzoru.

Te wszystkie dobroci otrzymamy w zbiorczym wydaniu już 10 września. Co ważne, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series zadebiutuje zarówno w wersji pudełkowej, jak i cyfrowej. Nowe wydanie dostępne będzie na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz PC.

Źródło: skybound entertainment