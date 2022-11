The Walking Dead sezon 12 – kiedy ciąg dalszy serialu o żywych trupach?

11. sezon The Walking Dead właśnie dobiegł końca. Część zagadek zyskała rozwiązanie, jednak niektóre pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Kiedy możemy więc liczyć na kontynuację serialu AMC?

The Walking Dead – najpopularniejszy serial o zombie

Serial oparty na powieści graficznej Roberta Kirkmana, Tony'ego Moore'a i Charliego Adlarda o tym samym tytule, to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych produkcji stacji AMC. Swego czasu doceniano ją za nowatorskie podejście do tematu zombie – twórcy w dużym stopniu koncentrowali się na psychologii bohaterów, postawionych w szalenie trudnych sytuacjach i zmuszonych do ciągłej walki o życie. Charakterystycznym elementem serii było powolne tempo akcji, ale również spektakularne, jak na produkcję telewizyjną, ujęcia wyludnionych miast przemierzanych przez hordy nieumarłych.

Serial od początku swojego istnienia cieszył się sporą grupą fanów, choć niektórzy widzowie skarżyli się na nadmierną powolność wydarzeń i skłonność twórców do rozciągania wątków. Charyzmatyczni bohaterowie skutecznie odciągali jednak uwagę od tych mankamentów, a wątki związane z wyborami moralnymi czy zachowaniem w skrajnych sytuacjach rozpalały dyskusje na internetowych forach.

Z czasem jakość The Walking Dead znacząco spadła, a produkcja wyraźnie zaczęła odstawać od głównych graczy na streamingowym rynku. Zainteresowanie polskich widzów mocno się wypaliło, jednak serial wciąż święcił triumfy w Stanach Zjednoczonych. AMC trafiło na żyłę złota i nie miało zamiaru z niej zrezygnować. Do tej pory powstało więc 11 sezonów The Walking Dead, dwa spin offy (Fear the Walking Dead i The Walking Dead: World Beyond), odcinki internetowe i gry komputerowe.

Sezon 12

Co jednak dalej z serialem bazowym, czyli The Walking Dead? Co z cliffhangerem z finałowego odcinka sezonu 11, w którym ponownie pojawili się Rick i Michonne? Czy możemy liczyć na sezon 12?

Mamy dla Was złą i dobrą wiadomość. Z jednej strony, AMC podjęło decyzję o zakończeniu produkowania The Walking Dead – sezon 11 jest ostatnią odsłoną serialu. Z drugiej, wcale nie oznacza to, że musimy na dobre pożegnać się z bohaterami. Stacja nie ma bowiem zamiaru zabić kury znoszącej złote jaja i szykuje aż 4 spin offy – o przygodach Ricka i Michonne, Maggie i Negana, Daryla we Francji oraz antologię.

Choć więc nie ma co liczyć na 12 sezon The Walking Dead, opowieść o żywych trupach wciąż będzie trwać – zostanie po prostu rozbita na kilka osobnych historii.

