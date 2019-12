The Wolf Among Us i The Escapist za darmo, a do końca roku jeszcze 12 darmowych gier!

Epic Games szaleje - na ten tydzień udostępnia za darmo The Wolf Among Us i The Escapist, a od 19 grudnia CODZIENNIE jedna darmowa gra dla Ciebie!

The Wolf Among Us

The Wolf Among Us to produkcja doskonale znanego graczom studia TellTale Games (m.in. Puzzle Agent i Batman: The Enemy Within ). Powstała na podstawie komiksów DC Comics/Vertigo, prezentujących klasyczne baśnie we współczesny sposób i dla dorosłych graczy. W tej grze przygodowej przyjdzie nam pokierować "wilkiem z wielkimi zębami", a dokładniej - wilkołakiem o imieniu Bigby Wolfe, który musi rozwikłać zagadkę pewnego morderstwa. Pod względem mechaniki mamy tu grę przygodową, w której liczy się umiejętność kojarzenia faktów, a podejmowane wybory mają wpływ na opowiadaną historię.

The Escapists

The Escapists to gra utrzymana w stylu, który nie każdemu się spodoba. Sterowany przez nas przestępca musi uciec z więzienia - a w jaki sposób, to już zależy od gracza. Można zrobić podkop, ukraść mundur strażnika czy nawet wywołać bunt w więzieniu. Zaletą jest możliwość tworzenia i/lub łączenia ze sobą różnych przedmiotów. Mamy tu do czynienia z czymś pośrednim pomiędzy grą zręcznościową, a symulatorem... życia więźnia.

12 darmowych gier

Ale na tych dwóch tytułach nie koniec - będą one dostępne do 19 grudnia, a potem, każdego dnia, Epic Games Store zaoferuje jedną darmową grę! Będzie można dzięki temu zapisać w swojej bibliotece dwanaście ciekawych tytułów, za które nie zapłaci się ani grosza! Szczegóły wkrótce.