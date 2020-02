The Wonderful 101 powraca, ale studio Platinum Games potrzebuje naszej pomocy

Mistrzowie gier akcji - studio Platinum Games, potrzebują naszej pomocy przy realizacji, pierwszego w historii, samodzielnego projektu - The Wonderful 101.

Platinum Games to japońskie studio, które zasłynęło takimi produkcjami jak: Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata, Astral Chain czy The Wonderful 101. Ta ostatnia produkcja oryginalnie zadebiutowała wyłącznie na konsoli Nintendo Wii U w 2013 roku. Fani produkcji od lat domagali się kontynuacji bądź nowej wersji gry i wychodzi na to, że się wreszcie doczekali.

Studio Platinum Games ogłosiło właśnie, że pracuje nad The Wonderful 101: Remastered, czyli odświeżoną wersją hitu sprzed lat. Problem w tym, że japoński zespół nie jest w stanie przygotować tego projektu bez naszego wsparcia i dlatego wystartował z kampanią w serwisie Kickstarter.

Zbiórka wystartowała wczoraj wieczorem, podstawowy cel - wydanie na Nintendo Switch, został zrealizowany niemal natychmiast. Co więcej, fanom z całego świata udało się już przekroczyć kilka kolejnych progów. Japońskie studio poprosiło o zaledwie 50 tysięcy dolarów, a w chwili obecnej jest to już ponad milion dolarów i kwota ta systematycznie rośnie.

Dzięki tak hojnemu wsparciu wiemy już, że The Wonderful 101: Remastered trafi również na PC (Steam) i PlayStation 4. Co więcej, w grze pojawi się również nowy tryb zabawy Time Attack. Kolejny cel, to zupełnie nowa misja w wykonana w technologii side-scrollingu, aby go zrealizować potrzebne jest już 1,5 miliona dolarów.

Co ciekawe, The Wonderful 101: Remastered będzie pierwszą samodzielnie wydaną grą w historii Platinum Games. Do tej pory studio realizowało liczne projekty dla największych wydawców w branży jak: Nintendo (Bayonetta 2, Astral Chain, Star Fox Zero), Square Enix (Nier: Automata), Sega (MadWorld, Bayonetta, Vanquish), Activision (Teenage Mutant Ninja Turtles i Transformers: Devastation) oraz Konami (Metal Gear Rising: Revengeance). Na liście tej mógłby znajdować się również Microsoft, ale ciekawie zapowiadający się tytuł na wyłączność konsoli Xbox One - Scalebound, został, po kilku latach prac, skasowany przez wydawcę.

Decyzja o samodzielnym wydawaniu tytułów może zatem pomóc Platinum Games w budowaniu swojego własnego portfolio, którym będą mogli w przyszłości swobodnie zarządzać. Jeśli chcecie wspomóc niezależność studia i grę The Wonderful 101: Remastered, to możecie to zrobić tutaj.

