Thermomix - dlaczego sprzęt za prawie 6 tysięcy wywołuje tyle emocji? Podpowiadam, co kupić w zamian

Popularny robot kuchenny jest marzeniem w niejednej kuchni - czy kochamy go na tyle, aby zapłacić prawie 6 tysięcy? Niestety wiele osób nie może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Sprawdziłam, jakie zamienniki są na rynku i czy warto kupić tańsze alternatywy.

Magia Thermomixa - za to pokochały go miliony

Thermomix stał się hitem niemal na całym świecie, a w ostatnich latach bije rekordy popularności. Historia tego dla wielu fascynującego urządzenia sięga aż 1961 roku. Na kartach historii zapisał się wówczas pierwszy model VKM5. Był on przeznaczony do mieszania, wyrabiania ciasta, krojenia, tarcia, miksowania, mielenia i wyciskania soku. Jak na wczesne lata 60., funkcjonalność biła na głowę konkurencję. Zaryzykowałabym nawet tezą, że pierowtny model w dalszym ciągu mógłby dobrze spisywać się w wielu domach. Nie sposób jednak ukryć, że wszechstronny robot zyskał uznanie dzięki swej innowacyjności. Nie powinno więc dziwić, że marka Vorwerk nie poprzestała na jednym projekcie.

Najnowszy model TM6 z 2019 roku to wynik nieustannych udoskonaleń, przeprowadzanych testów oraz rozwoju innowacyjnych technologii. Sprzęt wyręczy nas w większości kuchennych obowiązków, a jest to:

siekanie

mieszanie

karmelizowanie/rumienienie

podsmażanie

gotowanie

ważenie

mielenie

emulgowanie

fermentowanie

Źródło: Vorwerk

Wszystkimi procesami możemy sterować z poziomu czytelnego wyświetlacza - również, gdy mowa o podglądzie procesu pracy i przeglądaniu bazy liczącej 40 tysięcy przepisów. Urządzenie umożliwia wykonanie wielu dań, których samodzielne przyrządzenie wymagałoby nie lada doświadczenia, a także czasu. Thermomix pokochali zarówno miłośnicy kuchni, jak i sceptycy gotowania.

Jest to jednak produkt ekskluzywny, na który nie każdy może sobie pozwolić. Cena najnowszego modelu w tym roku wzrosła do 5995 zł. Z tego powodu na rynku powstało wiele podobnych robotów, w tym nawet wersje wyprodukowane przez konkurencję, a nawet dyskonty. Jak w przypadku większości sprzętów i urządzeń, wszystko zaczyna się od osamotnionego projektu, który wraz z czasem staje się swoistą inspiracją. Nie jestem pewna, czy słowo nie jest nadużyciem, jednak realia prawne są jasne. Jeśli produkt nie został opatentowany, producenci mogą opracowywać sprzęt z wykorzystaniem podobnych rozwiązań. Przykład stanowi tu choćby decyzja sądu dot. niesnasek pomiędzy producentem Thermomixa i Lidlomixa. Wyrok zapadł na korzyść modelu z dyskontu, co uargumentowano brakiem naruszeń, a co więcej - pomysł od firmy Vorwerk nie jest na tyle unikalny, aby stał się patentem.

Czy Lidlomix to tańsza alternatywa Thermomixa? Kilka słów o Monsieur Cuisine

Z punktu widzenia konsumenta, większa konkurencja to również szerszy wybór i zakres cen. W tym miejscu warto skupić się na wspomnianym Lidlomixie, który stał się obiektem wielu przepychanek i przyczyną długich kolejek w dniu premiery.

Dotychczas światło dzienne ujrzało 5 modeli Monsieur Cuisine (bo tak brzmi prawidłowa nazwa zaawansowanych robotów z Lidla). Trzy z nich znajdziemy już wyłącznie na rynku wtórnym - mowa tu o wersji edition, edition+ oraz mini. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z wpisu: Monsieur Cuisine, czyli popularny Lidlomix – warto czy przepłacisz? Tak, jak i w przypadku Thermomixa, Silvercrest dwoił się i troił, aby ulepszać sprzęt wraz z dostępem do nowinek technologicznych. Owocem tego stały się urządzenia znane jako Connect oraz Smart (najnowszy model).

Sprosta on wyzwaniom takim jak:

ważenie

gotowanie

zagniatanie

rozdrabnianie

fermentowanie

podsmażenie

Tak szeroka funkcjonalność jest możliwa dzięki wielu personalizowanym ustawieniom, ale także 10-stopniowej regulacji pracy i automatycznym programom. Lidlomix również wykorzystuje łączność Wi-Fi, co pozwala m.in. na aktualizację bazy przepisów i sterowanie głosowe (Google Assistant).

Urządzenie jest dostępne w znacznie przystępniejszej cenie, ponieważ koszt Monsieur Cuisine Smart to 2499 zł (przy 5995 zł za Thermomix to spora różnica). Zważając na zakres funkcji, nic dziwnego, że zyskał miano tańszej alternatywy dla popularnego sprzętu od Vorwerk. Aby ustalić rzeczywiste różnice w działaniu, należałoby testować dwa sprzęty i wykonywać jednocześnie stosunkowo podobne dania - na co raczej nikt z konsumentów nie może pozwolić sobie przed zakupem. Niemniej, możemy zauważyć kilka drobnych różnic (m.in. w parametrach dot. mocy, zakresu obrotów oraz wielkości garnka).

Na te zamienniki warto zwrócić uwagę

Termorobot MPM iCoook MRK-18

Model MRK-18 wyręczy Cię w wielu kuchennych czynnościach. Z powodzeniem zastąpić może również tradycyjne gotowanie i smażenie, a nawet sprzęty takie jak mikser, robot czy krajalnice. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, posiada on Wi-Fi umożliwiające dostęp do bazy przepisów i aż 8 automatycznych programów.

Moc: 1300 W

Pojemność: 3,5 l

Regulacja temperatury: od 37 do 130 stopni

Wi-Fi: tak

Robot wielofunkcyjny SAM COOK PSC-11

Sam Cook będzie idealnym pomocnikiem dla naprawdę wymagających gospodarzy, a to z uwagi na szeroką funkcjonalność. Umożliwia przygotowywanie składników (m.in. krojenie, mieszanie, rozdrabnianie, szatkowanie czy tarcie), jak i gotowanie. Posiada wbudowaną wagę, która okaże się pomocna w przypadku wyrabiania ciast.

Moc: 1400 W

Pojemność: 4,5 l

Wi-Fi: tak

Robot wielofunkcyjny KOHERSEN CY021 71948

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu, którego moc jest wyższa niż w przypadku samego Thermomixa. Posiada on aż 18 automatycznych programów, które pozwolą przygotować zarówno smoothie, jak i skomplikowane, wolno duszone dania (przydatna może okazać się nawet funkcja podtrzymywania ciepła). Koherson upora się również z wyrabianiem ciast.

Moc: 2000 W

Pojemność: 2,3 l

Wi-Fi: tak

Robot kuchenny CECOTEC Mambo 9590

Model ten został wyposażony w zintegrowaną wagę, która znajduje się w głównym dzbanku, dzięki czemu nie musisz posiadać oddzielnego sprzętu do mierzenia. Urządzenie pozwala wykonać praktycznie każdą czynność przygotowania posiłków - do dyspozycji mamy takie funkcje, jak: mieszanie, miksowanie, smażenie, gotowanie, gotowanie na parze, podgrzewanie, ugniatanie ciasta, fermentacja, ucieranie czy kruszenie lodu. Możliwy jest wybór jednego z 10 poziomów prędkości oraz regulacja temperatury w zakresie od 37 do 120 st. C. Nie zabrakło też czasomierza, który można ustawić od 1 sekundy do 12 godzin. W zestawie znajdziemy: końcówkę do zagniatania ciasta, łopatkę, miarkę, motylek do mieszania, zestaw do gotowania na parze, koszyk oraz książkę z przepisami.

Moc: 1700 W

Pojemność: 3,3 l

Wi-Fi: tak

Aktualne ceny w sklepach Multicooker Cecotec Robot kuchenny Mambo 9590 1 487 zł

Robot kuchenny planetarny KENWOOD KVL85.124SI Titanium Chef Baker XL

Nowoczesny model od marki Kenwood upora się z mieszaniem, miksowaniem, ubijaniem, a także zagniataniem ciast. Ruch planetarny przyda się w przypadku rozmaitych mas, których wyrobienie kosztowałoby nas dużo wysiłku i czasu. Robot kuchenny posiada dwie misy robocze, a także wbudowaną wagę.

Moc: 1200 W

Pojemność: 5 l, 7 l

Regulacja obrotów: mechaniczna-płynna

Wi-Fi: nie

Warto mieć na uwadze, że na rynku istnieje wiele znacznie tańszych alternatyw niż powyższe modele. Nic dziwnego, że tworzy to poczucie przepłacania, a w naszej głowie zapala się czerwona lampka. Sytuacja jednak nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Każdy sprzęt został stworzony w konkretnym celu, różni się możliwościami, parametrami i stopniem innowacji. Bliżej mi do stwierdzenia, że urządzenia te lepiej postrzegać wobec różnic jak w przypadku sokowirówki w stosunku do wyciskarki, niż tanich zamienników. Jeśli twoim celem jest przygotowanie posiłku od A do Z, postaw na zaawansowany model. Jeśli wystarczy Ci kilka funkcji przyspieszających proces przyrządzania, przyjrzyj się budżetowym pozycjom. Wówczas, obejdzie się bez gorzkich rozczarowań w związku z oczekiwanymi możliwościami, a także nieodpowiednim zakupem. Wiele dogodnych rozwiązań możesz znaleźć m.in. pod tym linkiem.