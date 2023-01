Thermomix ma podrożeć? Jest komentarz producenta

Obecnie Thermomix kosztuje 5745 zł. O tym, że jego cena niebawem wzrośnie, poinformował sam Vorwerk.

Najnowszy model Thermomixa to urządzenie będące nadal poza zasięgiem wielu konsumentów. Wysoka, a dla niektórych wręcz zaporowa cena sprawia, że nadal stosunkowo niewiele osób decyduje się na jego zakup. Jeśli jednak jesteś w gronie tych klientów, którzy wciąż odkładają decyzję o nabyciu tego sprzętu na lepszy moment – wiedz, że lepszego momentu może już nie być. Producent zapowiedział bowiem podwyżkę ceny Thermomixa.

Kiedy podwyżka ceny Thermomixa?

Thermomix to dziś najpopularniejszy multicooker, który dzięki swojej funkcjonalności zaskarbił sobie uznanie wielu konsumentów. Bogata baza przepisów, wiele dodatkowych akcesoriów i intuicyjna obsługa to ważne atuty tego sprzętu. Użytkownicy przekonują, że w Thermomixie obiad przyrządzi nawet osoba, która w ogóle nie zna się na gotowaniu.

Obecnie Thermomix TM6 to wydatek rzędu 5745 zł. Cytowany przez portal dlahandlu.pl przedstawiciel firmy Vorwerk zapowiedział jednak, że już w lutym nastąpi zmiana tej ceny. Ma to być efekt rosnących kosztów związanych z produkcją i zakupem poszczególnych komponentów, niezbędnych do wyprodukowania słynnego multicookera. Problemem ma też być ich ograniczona dostępność.

Kiedy dokładnie nastąpi podwyżka ceny? Niestety, na konkrety najwyraźniej wciąż jeszcze zbyt wcześnie – o wszelkich zmianach producent informuje dopiero w dniu ich wprowadzenia.

O ile może zdrożeć Thermomix? Cytowany portal przypomina, że poprzednia podwyżka (latem ubiegłego roku) wyniosła dokładnie 250 zł. Jednak o tym, jaki poziom ostatecznie osiągnie cena najnowszego modelu, dowiemy się zapewne już niebawem.

