Thimbleweed Park - za darmo do 7 III

Epic Game Store dotrzymuje słowa i dostarcza co dwa tygodnie nową pozycję. Do 7 marca można dodać do swojej biblioteki Thimbleweed Park.

Thimbleweed Park to szalona przygodówka, za którą stoją twórcy kultowej Monkey Island oraz Maniac Mansion. Co czeka na gracza w tym tytule? Nawiedzony hotel, opuszczony cyrk, spalona fabryka poduszek, pikselowe zwłoki pod mostem, toalety z lampami próżniowymi… Czegoś takiego jeszcze nikt nie widział! W Thimbleweed Park zwłoki są najmniejszym z Twoich problemów. Kieruj na zmianę pięcioma różnymi postaciami, by poznać groteskowe tajemnice tego dziwacznego miasteczka. Ale uważaj: im dalej zajdziesz, tym będzie dziwniej! Zdradza to oficjalny trailer. Pięć obcych sobie osób przybyło do tej zapadłej dziury. Jeszcze tego nie wiedzą, ale wiele ich łączy. I ktoś ich obserwuje. ...Dla kogo pracuje agentka Ray i czy wykona swoją misję? ...Co młodszy agent Reyes wie o pożarze fabryki i czego nie mówi? ...Czy duch Franklin kiedyś zamieni jeszcze choć kilka słów ze swoją córką? ...Czy Ransome *zafajdany* clown stanie się przyzwoitym człowiekiem? ...Czy początkująca twóczyni gier, Delores, porzuci swoje marzenia i zostanie z rodziną? ...I co najważniejsze — dlaczego nikt nie przejmuje się trupem? Nim ta długa, przedziwna noc w Thimbleweed Park dobiegnie końca, poznasz wszystkie odpowiedzi i zwątpisz we wszystko, w co wierzysz! Jak cieszyć się tym tytułem? Przejdź na stronę w Epic Games Store i wybierz opcję Zainstaluj. Jeśli nie masz jeszcze konta - możesz je w każdej chwili założyć. Jest to całkowicie darmowe. Gra Thimbleweed Park dodana do Twojej biblioteki, pozostanie w niej na zawsze.