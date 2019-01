ThinkPad X1 Carbon oraz Lenovo ThinkPad X1 Yoga w 2019

Na konferencji Lenovo zaprezentowano kilka naprawdę niezłych laptopów. Czy wyznaczą nowe standardy na rynku?

Seria ThinkPad X1, w której znajdują się ThinkPad X1 Carbon oraz ThinkPad X1 Yoga, jest niezwykle ceniona na całym świecie. Lenovo stworzyło cienkie, lekkie i bardzo wydajne laptopy, napędzane do pracy procesorami Intel Core z rodziny "Whiskey Lake". Na odbywających się w Las Vegas targach CES 2019 zaprezentowano nowe modele, jeszcze lepsze i wydajniejsze. A Yoga zyskała aluminiową obudowę. Ale po kolei.

ThinkPad X1 Carbon (siódma generacja), znany także pod dłuższą nazwą Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2019), został wyceniony na 1709,99 USD (ok. 6450 zł), a urządzenie konwertowalne ThinkPad X1 Yoga (czwartej generacji) na 1929,99 USD (ok. 7250 zł). Oba trafią do sprzedaży w czerwcu 2019. Każdy z nich wyposażony jest w procesor Intel Core ósmej generacji, ma wyświetlacz z certyfikatami Dolby Vision i HDR400, a także jasności 500 (przy rozdzielczości 4K) i 400 nitów (przy rozdzielczości 1080p).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (siódma generacja)

ThinkPad X1 Carbon to najlżejszy i najcieńszy notebook biznesowy Lenovo. Siódma generacja urządzenia ma obudowę z wykończeniem z tkanego włókna węglowego, a w najcieńszym miejscu ma ona zaledwie 14,95 mm grubości. Został wyposażony w ThinkShutter - inteligentną osłonę kamery, cztery wbudowane mikrofony (aby wydawać polecenia Cortanie) i cztery głośniki Dolby Atmos. Prezentuje się następująco:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

A oto dokładna specyfikacja techniczna:

wyświetlacz IPS 14" w wariantach: dotykowy lub bezdotykowy (1920x1080 pikseli), dotykowy (2560x1440), dotykowy (3840x2160 pikseli) HDR

procesor: Intel Core 8. generacji ("Whiskey Lake")

grafika: Intel UHD 620

RAM: 8GB lub 16GB LPDDR3

dysk: do 2 TB SSD (PIC)

bezpieczeństwo: czytnik odcisków palców, kamera IR, dTPM 2.0

porty: 2 USB 3.1 Gen 1, Typ-C (Thunderbolt 3), gniazdo słuchawkowe 3.5mm

połączenia bezprzewodowe: opcjonalne Cat 16 LTE, WLAN

kamerka: RGB/IR (rozpoznawanie twarzy) z osłoną ThinkShutter

bateria: 51Wh

system: Windows 10 Pro

wymiary: 322,83 x 216,91 x 14,95 mm

waga: 1,12 kg

kolory: czarny

Lenovo ThinkPad X1 Yoga - czwarta generacja

Nowy model ThinkPad X1 Yoga to przede wszystkim aluminiowa obudowa.

Waga urządzenia pozostaje bez zmian - 1,39 kg, ale udało się zmniejszyć nieco wszystkie wymiary.

Yoga

A oto dokładna specyfikacja techniczna - niemal identyczna, jak w ThinkPad X1 Carbon:

dotykowy wyświetlacz IPS 14" w wariantach 1920x1080 pikseli, 2560x1440 oraz 3840x2160 pikseli; każdy wariant wspiera HDR

procesor: Intel Core 8. generacji

grafika: Intel UHD

RAM: 8GB lub 16GB LPDDR3

dysk: do 2 TB SSD (PIC)

bezpieczeństwo: czytnik odcisków palców, kamera IR, dTPM 2.0

porty: 1 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Gen 2, 2 Typ-C (Thunderbolt 3), gniazdo słuchawkowe 3.5mm

połączenia bezprzewodowe: opcjonalne Cat 16 LTE, WLAN

kamerka: RGB/IR (rozpoznawanie twarzy) z osłoną ThinkShutter

bateria: 51Wh

system: Windows 10 Pro

wymiary: 322,83 x 217,93 x 15,2 mm

waga: 1,12 kg

kolory: czarny, szaro-stalowy

Monitor ThinkVision P44w

Lenovo zaprezentowało imponujących rozmiarów, zakrzywiony monitor ThinkVision P44W. Ma on przekątną 43,4" i natywnie wyświetla obraz w rozdzielczości 3840x1200 pikseli przy odświeżaniu 144 Hz i responsywności 4ms. Wspiera HDR400 i AMD FreeSync. Dzięki rozwiązaniu picture-in-picture jest możliwe niezależne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł. Miłym dodatkiem jest odczepiany głośnik Harman Kardon.

A oto dostępne porty w monitorze

ThinkVision P44W będzie dostępny w sprzedaży od kwietnia 2019 w cenie 1,299 USD - czyli ok. 4,9 tys. zł.