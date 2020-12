ThinkPad X1 Fold - tak będzie wyglądała przyszłość komputerów?

Chcąc się wyróżnić, poszukujemy innowacji - szczególnie jeśli chodzi o nowe technologie. Aby zainteresować klientów “czymś nowym”, producenci zaczynają stosować składane ekrany. Mowa choćby o smartfonie Motorola RAZR. Tego typu wyświetlacze wkraczają również w świat tabletów i laptopów. ThinkPad X1 Fold to pierwszy na świecie składany komputer osobisty. Czy właśnie tak będzie wyglądała przyszłość?

Spis treści

Patrząc pierwszy raz na ThinkPad X1 Fold, można zadać sobie pytanie: dla kogo powstał? Czy jest jakaś specyficzna grupa odbiorców, która zainteresuje się tym modelem? Tak naprawdę każdy może dostosować ten sprzęt do swoich potrzeb, gdyż cechuje go mobilność i wydajne podzespoły,szczególnie jak na tak miniaturową obudowę. Elastyczność ekranu sprawia, że X1 Fold może być świetnym partnerem biznesowym. Docenią go także osoby, które często podróżują.

Często bywa tak, że kupując tablet brakuje nam klawiatury. Korzystanie z opcji podzielonego ekranu, jakie oferuje ThinkPad X1 Fold, może być rozwiązaniem tego problemu. Przeanalizujmy inne cechy tego modelu.

Dwa urządzenia zamknięte w jednej obudowie…

...a może i więcej, ponieważ składany ekran ukrywa wiele możliwości. Ekran OLED o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2K pozwala na komfortowe przeglądanie stron internetowych, e-maili, oglądanie filmów bądź seriali. Abyśmy nie musieli cały czas trzymać X1 Fold w naszych dłoniach możemy zastosować sztalugę wbudowaną w skórzane etui, która powinna znacznie ułatwić korzystanie z urządzenia w domu, bądź biurze. Wystarczy zgiąć ekran, aby pulpit w systemie Windows został podzielony. W ten sposób, jak sama nazwa wskazuje, będziemy mogli uruchomić dwa okienka jednocześnie. To umożliwi pracę wielozadaniową, spisywanie notatek czy porównywanie zawartości dwóch stron. Prawda, że zginany panel OLED jest praktyczny?

Czas obrócić Lenovo ThinkPad X1 Fold o dziewięćdziesiąt stopni. Dzięki takiej operacji tablet przeistacza się w ultrabooka. Warto w tym momencie dodać, że komputer potrafi samodzielnie ustawić orientację okien na pulpicie. Jeśli chcemy odpisać na maila czy porozmawiać za pomocą jednego z komunikatorów internetowych możemy w prosty sposób wyświetlić klawiaturę ekranową (zoptymalizowaną pod kątem Windows 10), która będzie zajmować niecałe pół ekranu.

Dla fanów tradycyjnych “kliknięć” przygotowano dedykowaną, bezprzewodową klawiaturę Lenovo Fold Mini. Co ciekawe, możemy “przypiąć” ją do ekranu, aby móc korzystać z ThinkPad’a X1 Fold jako ultrabooka. Wystarczy “rozłożyć” ekran, ustawić go na biurku, a z klawiatury korzystać jako dodatkowego, bezprzewodowego komponentu. Jak widać, ThinkPad X1 Fold jest urządzeniem wielozadaniowym - idealnym zarówno do pracy, nauki, rozrywki i... rozgrywki? Sprawdźmy, co kryje wnętrze obudowy.

Parametry, których nie powstydziłby się niejeden ultrabook

Producent zadbał o to, by ThinkPad X1 Fold wyróżniał się nie tylko oryginalnym wyglądem, ale pozwalał na efektywną pracę. Dlatego też na płycie głównej został zainstalowany procesor Core i5 z Intel Hybrid Technology. Co to za technologia? W skrócie, podzespoły są o wiele mniejsze, a CPU z Intel Hybrid Technology zużywa znacznie mniej energii niż “tradycyjne” modele. Oprócz tego, w ThinkPadzie X1 Fold znajdziemy 8 GB pamięci LPDDR4X, która cechuje się częstotliwością taktowania na poziomie 4267 MHz. W przypadku nośnika na nasze dane mówimy o dysku SSD M.2 NVMe, który może posiadać maksymalnie 1 TB pamięci. Warto zauważyć, że w przypadku najnowszej wersji i5 mamy również do dyspozycji grafikę Intel UHD 11-generacji. Co prawda, jest to chipset zintegrowany, aczkolwiek powinien poradzić sobie z różnymi aplikacjami graficznymi, a nawet takimi grami jak CS: GO czy Diablo III. Rzecz jasna, mówimy o tytułach znacznie starszych, ale kto oczekuje uruchomienia nowych gier na mobilnym urządzeniu. W końcu Counter Strike czy seria Diablo to kultowe tytuły.

Z racji tego, że komputer może nam posłużyć do pracy czy nauki zdalnej, warto zwrócić uwagę na wbudowaną kamerę. Obiektyw HD 5 Mpix zapewnia wysoką jakość materiałów wideo, dzięki czemu odbiorcy będą mogli cieszyć się obrazem pozbawionym szumów i zniekształceń. W odpowiednim odbiorze pomogą również cztery mikrofony. W obudowie zaimplementowano również kamerę hybrydową na podczerwień, dzięki czemu będziemy w stanie skorzystać z funkcji Windows Hello, która pozwala na odblokowanie naszego profilu w systemie za pomocą skanu twarzy. Lenovo ThinkPad X1 Fold ma służyć również rozrywce, dlatego producent zdecydował się na zastosowanie dźwięku w technologii Dolby Atmos Speaker System. Za łączność bezprzewodową odpowiada przede wszystkim karta WLAN Wi-Fi 6 802.11 AX (opcjonalnie WWAN CAT20 (5G/LTE)). Za sprawą Bluetooth 5.1 możemy podłączyć dodatkowe peryferia takie jak np. mysz, pióro czy słuchawki. Co z baterią? Zastosowany akumulator 50 Wh zapewnia ponad dziesięć godzin odtwarzania materiałów wideo. Potwierdzeniem jego wysokiej wydajności może być test z MobileMark 2018. Finalnie X1 Fold osiągnął prawie dziewięć godzin pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej ThinkPad’owi X1 Fold

Wiemy już do czego może służyć omawiany sprzęt. Poznaliśmy jego parametry techniczne, a więc czas sprawdzić porty wejścia i wyjścia, które producent zainstalował na obudowie urządzenia. Zacznijmy od gniazd. ThinkPad X1 Fold wyposażony jest w dwa porty USB typu C 3.2 Gen 2. Opcjonalnie, mamy również (o ile posiadamy modem LTE) gniazdo na karty typu nano SIM. Model ten może pochwalić się także współpracą ze stacjami dokującymi USB 3.0 Type-C Dock, którą należy nabyć osobno. Nie zapominajmy tego, że jest to ThinkPad, czyli sprzęt znany ze wzorowej wytrzymałości. Tak jest i w tym przypadku, bowiem producent musiał opracować od podstaw całą konstrukcję, włącznie z nowym układem chłodzenia. Pod dotykowym ekranem OLED o przekątnej 13,3-cala (jasność na poziomie 300 nitów) umieszczono płytę główną. Wbudowano również system chłodzenia, który rozprowadza ciepło generowane przez podzespoły. Całość zakrywa ramka, która chroni sprzęt przed uszkodzeniami. Lenovo ThinkPad X1 Fold to sprzęt nie tylko wytrzymały, ale też elegancki. Producent zastosował skórzany futerał. Warto wspomnieć, że dzięki niemu zyskujemy nie tylko ciekawy design, ale również dodatkowe udogodnienie w postaci podstawki Należy również docenić wagę - niecały kilogram - oraz rozmiar urządzenia - 27,8 mm x 158,2 mm x 236 mm (wys. x szer. gł.). To sprawia, że ThinkPad'a X1 Fold możemy ze sobą zabrać praktycznie wszędzie - sprzęt nie zajmie dużo miejsca w plecaku czy walizce.

Czy ThinkPad X1 Fold pokazuje nam, jak będzie wyglądała przyszłość komputerów?

Patrząc na nowe dzieło Lenovo można śmiało stwierdzić, że innowacyjność łączy się z praktycznością. Co prawda, koncepcja przeciera dopiero technologiczne szlaki, ale już dziś można śmiało stwierdzić, że właśnie składane ekrany mogą być przyszłością komputerów. Dlaczego? Przede wszystkim OLED daje bardzo duże możliwości personalizacji. Chcemy duży ekran? Ustawiamy ThinkPad’a X1 Fold w poziomie z rozłożonym wyświetlaczem, kładziemy dodatkową klawiaturę na biurku i możemy w komfortowych warunkach cieszyć się sporą przekątną (w tym przypadku mówimy o 13,3-calach). Musimy poprawić projekt graficzny? Wykorzystujemy w tym celu dedykowane pióro Lenovo Mod Pen i… rysujemy. Jesteśmy w podróży, ale chcemy szybko sprawdzić pocztę, poprawić notatki czy przeanalizować dwa różne arkusze kalkulacyjne? Lekko zginamy ekran, a oprogramowanie automatycznie dzieli okienka na dwie części. Widzimy na nim dużo danych (w końcu mamy do dyspozycji rozdzielczość 2K) zachowując przy tym kompaktowy rozmiar urządzenia. Z kolei, gdy chcemy odpisać na wiadomość, dodać jakieś notatki czy po prostu stworzyć tekst, składamy sprzęt i otrzymujemy wirtualną klawiaturę w dolnej części oraz ekran roboczy na górze. Jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do klawiszy, możemy wybrać dedykowany model klawiatury, który dołączymy do urządzenia za pomocą magnesów Jak widać, ThinkPad X1 Fold to przyszłość. Dzięki niemu możemy pracować efektywniej i wcale nie potrzebujemy do tego dużego i ciężkiego laptopa bądź PC-ta. X1 Fold posiada wszystkie najważniejsze cechy, które pozwolą nam zarówno na wydajną pracę i naukę, jak i na chwilę rozrywki w postaci lektury e-booka czy interesującego filmu bądź serialu.