This Land is My Land - western w otwartym świecie zadebiutuje na PC już tej jesieni

This Land is My Land to tytuł, który może zainteresować graczy PC-towych oczekujących ewentualnej premiery Red Dead Redemption 2.

Niemal dwa lata temu studio Game-Labs zapowiedziało swoją najnowszą produkcję - This Land is My Land, trzecioosobową grę akcji osadzoną w westernowych klimatach. Na temat projektu długo nie było nic słychać, jednak wszystko zmieniło się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Najpierw otrzymaliśmy nowy materiał wideo prezentujący nam grę w akcji, z kolei dzisiaj poznaliśmy przybliżoną datę premiery This Land is My Land na PC.

Twórcy ujawnili, że This Land is My Land zadebiutuje na platformie Steam już tej jesieni. Początkowo gra będzie dostępna w fazie wczesnego dostępu, w takiej formie ma spędzić co najmniej kilka miesięcy (maksymalnie rok). Zespół odpowiedzialny za grę chce bowiem wspólnie ze społecznością graczy jak najlepiej dopracować tytuł. Studio Game-Labs podkreśla jednak, że już w dniu premiery we wczesnym dostępie This Land is My Land będzie produkcją niemal kompletną, w której spokojnie będzie mogli zwiedzać ogromy obszar świata gry.

Jeśli do tej pory nie spotkaliście się z This Land is My Land to warto wiedzieć, że jest to trzecioosobowa gra akcji, która pozwoli nam wcielić się w wodza indiańskiego plemienia. Główny bohater decyduje przeciwstawić się kolonistom i obronić swoją ojczyznę. Ze względu na pochodzenie protagonisty, twórcy zdecydowali, że rozgrywa nastawiona będzie na "skradankowe", “ciche” działania. W produkcji ma również nie zabraknąć elementów surwiwalu, systemu rzemiosła czy zarządzania własnym plemieniem. Do dyspozycji graczy zostanie oddany ogromny, w pełni otwarty, świat.

Obecnie twórcy potwierdzili przygotowanie wyłącznie wersji na PC.