This War of Mine oraz Moonlighter dostępne za darmo!

Epic Games Store szaleje z darmowymi grami - od wczorajszego popołudnia można pobrać za darmo aż dwa tytuły.

Obie gry zostały stworzone przez polski 11Bit Studios, a swego czasu This War Of Mine narobiło sporego zamieszania - o tym tytule mówiono na całym świecie. W grze nie wcielasz się w elitarnego żołnierza. Pokierujesz losami grupki cywilów starających się przeżyć w oblężonym mieście, zmagając się z brakiem żywności, lekarstw oraz ciągłym zagrożeniem ze strony snajperów i szabrowników. Gra pozwoli ci ujrzeć wojnę w zupełnie nowym świetle. Tempo rozgrywki w „This War of Mine” wyznaczane jest przez cykl dni i nocy. Za dnia snajperzy nie pozwalają ci opuścić schronienia, musisz więc skupić się na dbaniu o swoją kryjówkę – wytwarzaniu przedmiotów, handlu i opiece nad ocalałymi. Nocą zaś wysyłasz kogoś do jednej z niepowtarzalnych lokacji z zadaniem zdobycia przedmiotów, które pomogą ci przetrwać.

Podejmuj dramatyczne decyzje, kierując się własnym sumieniem. Spróbuj ocalić wszystkich lub poświęć niektórych, aby ocalić resztę. Podczas wojny nie ma dobrych i złych decyzji – liczy się tylko przetrwanie. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej.

Wymagania minimalne This War of Mine to:

System operacyjny: Windows 7/8/10

Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz

Pamięć: 2 GB RAM Karta graficzna: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

DirectX: Wersja 9.0c

Karta dźwiękowa: DirectX

A o czym traktuje Moonlighter? Otóż dawno temu, podczas prac archeologicznych, odkryto szereg wrót. Ludzie szybko zrozumieli, że prowadzą one do innych światów i wymiarów – co przyciągało beztroskich i odważnych poszukiwaczy przygód pragnących zdobyć nieopisane skarby. Niebawem powstała tam również niewielka, kupiecka wioska o nazwie Rynoka - a jej głównym przeznaczeniem stało się zaopatrywanie poszukiwaczy przygód i skupowanie ich skarbów. Moonlighter to RPG akcji z elementami rogue-like. Wciel się w postać Willa, głodnego przygód sklepikarza, który marzy by zostać bohaterem.

Kieruj swoim małym przedsiębiorstwem: wystawiaj przedmioty na sprzedaż, ustalaj ich ceny, zarządzaj zapasami złota, zatrudniaj pomocników i ulepszaj swój sklep. Zachowaj ostrożność – w wiosce kręcą się podejrzani osobnicy, którzy mogą chcieć położyć swoje lepkie palce na Twoich towarach! Starcia z zastępami przeciwników i bossów mogą okazać się nie lada wyzwaniem! Aby w pełni wykorzystać rozbudowany system walki, musisz poznać wszystkie jego niuanse. Używaj zróżnicowanego uzbrojenia, ucz się zachowań przeciwników i wykorzystuj elementy otoczenia, aby zdobyć przewagę. Na pewno uda Ci się wypracować styl dopasowany idealnie do Ciebie!

Wymagania minimalne Moonlighter to:

to: System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 260, Radeon HD 5770, 1024 MB, Shader Model 3.0

Miejsce na dysku: 4 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX compatible

Obydwie gry dostępne są za darmo do 2 sierpnia.