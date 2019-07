This War of Mine otrzyma nowe rozszerzenie - Fading Embers

Przedstawiciele 11 bit studios ujawnili dzisiaj najnowsze fabularne rozszerzenie do swojej przebojowej produkcji This War of Mine.

This War of Mine zadebiutowało pierwotnie w 2014 roku, pomimo tak długiego stażu twórcy regularnie aktualizują i powiększają swoją produkcję. W 2016 roku otrzymaliśmy dodatek The Little Ones, a w zeszłym roku zapowiedziano serię dodatków - "stories". Ujawnione dzisiaj rozszerzenie Fading Embers, jest ostatnim, które wchodzi skład przepustki sezonowej "This War of Mine: Stories".

This War of Mine: Fading Embers zadebiutuje już 6 sierpnia na PC (Steam). Dodatek możecie kupić samodzielnie lub w pakiecie z poprzednimi rozszerzeniami, które wchodziły w skład This War of Mine: Stories (Father's promise oraz The Last Broadcast). Wraz z ujawnieniem daty premiery, 11 bit studios przygotowało dla nas krótki teaser DLC.

Fading Embers zaoferuje nam zupełnie nową kampanię fabularną, w której wcielimy się w dziewczynę o imieniu Anja. Wraz z nią będziemy musieli odkryć, co w ekstremalnych sytuacjach ma większą wartość - rzeczy tworzone przez człowieka, które mają przetrwać dłużej od niego czy też samo ludzkie życie. Twórcy podkreślają, że dodatek ten koncentruje się na nieliniowej rozgrywce, którą kształtować będą decyzje podejmowane przez graczy.

This War of Mine jest obecnie dostępne na niemal każdej wiodącej platformie: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, a także na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS.