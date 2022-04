Thor: Miłość i grom. Wszystko, co wiemy (data premiery, zwiastun i inne)

Już za parę tygodni premiera filmu Thor 4. Co wiemy o nadchodzącej produkcji? Kto wystąpi w filmie i czego możemy się spodziewać? Sprawdź.

Thor: Miłość i grom / Marvel Studios

Thor: Miłość i grom

Tytuł oryginalny: Thor: Love and Thunder

Reżyseria: Taika Waititi

Scenariusz: Taika Waititi / Jennifer Kaytin Robinson

Gatunek: Fantasy / Przygodowy

Produkcja: USA

Premiera

Premiera filmu Thor: Miłość i grom odbędzie się 8 lipca 2022 roku w kinach.

Obsada

W roli Thora ponownie zobaczymy Chrisa Hemswortha, ale co najbardziej zaskakujące, Natalie Portman powróci jako jego miłość, Jane Foster, w dodatku władająca Mjölnirem. Tym samym będzie to pierwszy większy występ Portman w MCU od czasu Thora: The Dark World z 2013 roku.

Thor: Mroczny świat / Marvel Studios

Tessa Thompson powraca zaś jako Walkyria w roli lidera Nowego Asgardu, jednocześnie będąc pierwszym oficjalnie wprowadzonym superbohaterem LGBTQ+ w Uniwersum.

Czarny charakter zagra Christian Bale, wcielając się w Gorra Rzeźnika Bogów.

W filmie zobaczymy również Strażników Galaktyki: Chrisa Pratta w roli Star-Lorda, Karen Gillan jako Nebula, Pom Klementieff jako Mantis, Dave Bautista jako Drax, Sean Gunn jako Kraglin i Vin Diesel jako Groot.

Wraca także Jaimie Alexander jako Lady Sif oraz Jeff Goldblum jako Arcymistrz.

Nowością w obsadzie będzie Russell Crowe w roli Zeusa i piosenkarka Jenny Morris w niepotwierdzonej jeszcze roli.

Oto lista występujących postaci:

Taika Waititi - Korg

Karen Gillan - Nebula

Natalie Portman - Jane Foster

Christian Bale - Gorr Rzeźnik Bogów

Chris Hemsworth - Thor

Jaimie Alexander - Sif

Chris Pratt - Peter Quill / Star-Lord

Matt Damon - Loki

Bradley Cooper - Rocket

Pom Klementieff - Mantis

Tessa Thompson - Walkiria

Vin Diesel - Groot

Russell Crowe - Zeus

Melissa McCarthy - Hela

Sam Neill - Odin

Luke Hemsworth - Thor

Dave Bautista - Drax

Sean Gunn - Kraglin

Avengers: Endgame / Marvel Studios

Fabuła i plotki

Niewiele wiadomo o szczegółowej fabule Thor: Miłość i grom. Wiemy za to, że ostatnio Thor podróżował po kosmosie ze Strażnikami Galaktyki i zostawił Walkirię w roli Króla Asgardu.

Oficjalne streszczenie czwartej części serii opublikowane przez Marvel Studios brzmi:

Film przedstawia Thora (Chris Hemsworth) w podróży niepodobnej do niczego, z czym kiedykolwiek miał do czynienia – w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca znany jako Gorr Rzeźnik Bogów (Christian Bale), który dąży do zagłady bogów. Aby zwalczyć zagrożenie, Thor korzysta z pomocy królowej Walkirii (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i byłej dziewczyny Jane Foster (Natalie Portman), która – ku zaskoczeniu Thora – w niewytłumaczalny sposób dzierży swój magiczny młot Mjolnir jako Potężny Thor. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Boga Rzeźnika i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Taika Waititi przyznał, że tym razem inspirował się komiksem The Mighty Thor Jasona Aarona:

Ta fabuła jest niesamowita, pełna emocji, miłości i gromów, i przedstawia po raz pierwszy kobietę Thor.

Natalie Portman potwierdziła już, że w filmie będzie wątek choroby Jane, który występował w komiksach. Oczywiście możemy spodziewać się również romansu i ponownej miłości między jej postacią a Thorem. Zagłębimy się także bardziej w historię Korga.

Sam Chris Hemsworth stwierdził, że to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytał od lat:

To Taika [reżyser] w jego najbardziej ekstremalnym i najlepszym wydaniu. (...) To będzie dość szalone.

Thor: Miłość i grom /marvel.fandom.com

