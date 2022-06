Thor: Miłość i grom - premiera, obsada, bilety. Wszystko, co musisz wiedzieć

Już wkrótce będziemy świadkami premiery filmu "Thor: Miłość i grom". Co wiemy o nadchodzącej produkcji? Kto wystąpi w filmie i czego możemy się spodziewać? Sprawdź.

Thor: Miłość i grom / Marvel Studios

Thor: Miłość i grom

Tytuł oryginalny: Thor: Love and Thunder

Reżyseria: Taika Waititi

Scenariusz: Taika Waititi / Jennifer Kaytin Robinson

Gatunek: Fantasy / Przygodowy

Produkcja: USA

Premiera

Premiera filmu Thor: Miłość i grom odbędzie się 8 lipca 2022 roku w kinach.

Obsada

W roli Thora ponownie zobaczymy Chrisa Hemswortha, ale co najbardziej zaskakujące, Natalie Portman powróci jako jego miłość, Jane Foster, w dodatku władająca Mjölnirem. Tym samym będzie to pierwszy większy występ Portman w MCU od czasu Thora: The Dark World z 2013 roku.

Thor: Mroczny świat / Marvel Studios

Tessa Thompson powraca zaś jako Walkyria w roli lidera Nowego Asgardu, jednocześnie będąc pierwszym oficjalnie wprowadzonym superbohaterem LGBTQ+ w Uniwersum.

Czarny charakter zagra Christian Bale, wcielając się w Gorra Rzeźnika Bogów.

W filmie zobaczymy również Strażników Galaktyki: Chrisa Pratta w roli Star-Lorda, Karen Gillan jako Nebula, Pom Klementieff jako Mantis, Dave Bautista jako Drax, Sean Gunn jako Kraglin i Vin Diesel jako Groot.

Wraca także Jaimie Alexander jako Lady Sif oraz Jeff Goldblum jako Arcymistrz.

Nowością w obsadzie będzie Russell Crowe w roli Zeusa i piosenkarka Jenny Morris w niepotwierdzonej jeszcze roli.

Oto lista występujących postaci:

Taika Waititi - Korg

Karen Gillan - Nebula

Natalie Portman - Jane Foster

Christian Bale - Gorr Rzeźnik Bogów

Chris Hemsworth - Thor

Jaimie Alexander - Sif

Chris Pratt - Peter Quill / Star-Lord

Matt Damon - Loki

Bradley Cooper - Rocket

Pom Klementieff - Mantis

Tessa Thompson - Walkiria

Vin Diesel - Groot

Russell Crowe - Zeus

Melissa McCarthy - Hela

Sam Neill - Odin

Luke Hemsworth - Thor

Dave Bautista - Drax

Sean Gunn - Kraglin

Avengers: Endgame / Marvel Studios

Fabuła i plotki

Niewiele wiadomo o szczegółowej fabule Thor: Miłość i grom. Wiemy za to, że ostatnio Thor podróżował po kosmosie ze Strażnikami Galaktyki i zostawił Walkirię w roli Króla Asgardu.

Oficjalne streszczenie czwartej części serii opublikowane przez Marvel Studios brzmi:

Film przedstawia Thora (Chris Hemsworth) w podróży niepodobnej do niczego, z czym kiedykolwiek miał do czynienia – w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca znany jako Gorr Rzeźnik Bogów (Christian Bale), który dąży do zagłady bogów. Aby zwalczyć zagrożenie, Thor korzysta z pomocy królowej Walkirii (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i byłej dziewczyny Jane Foster (Natalie Portman), która – ku zaskoczeniu Thora – w niewytłumaczalny sposób dzierży swój magiczny młot Mjolnir jako Potężny Thor. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Boga Rzeźnika i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Taika Waititi przyznał, że tym razem inspirował się komiksem The Mighty Thor Jasona Aarona:

Ta fabuła jest niesamowita, pełna emocji, miłości i gromów, i przedstawia po raz pierwszy kobietę Thor.

Natalie Portman potwierdziła już, że w filmie będzie wątek choroby Jane, który występował w komiksach. Oczywiście możemy spodziewać się również romansu i ponownej miłości między jej postacią a Thorem. Zagłębimy się także bardziej w historię Korga.

Sam Chris Hemsworth stwierdził, że to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytał od lat:

To Taika [reżyser] w jego najbardziej ekstremalnym i najlepszym wydaniu. (...) To będzie dość szalone.

Thor: Miłość i grom /marvel.fandom.com

Jaką rolę odegrają Strażnicy Galaktyki?

Twórcy nie powiedzieli wprost, jaką rolę w filmie odegrają Strażnicy Galaktyki. Wiemy, że pod koniec Avengers: Koniec Gry Thor wraz z ekipą wyruszył w podróż. Jaka będzie ich rola w Miłość i grom? Podpowiedzią może być napis na pudełku z zabawkami.

Długi czas po tym, jak Avengersi pokonują Thanosa, Strażnicy Galaktyki muszą przekonać Thora, by ten powrócił na pole bitwy.

Okazuje się, że Strażnicy Galaktyki mogą mieć ważną misję do wykonania. Jeśli w Thorze nadal pojawia się niepokój związany z walką z Thanosem, przekonanie go, aby ponownie chwycił Mjolnir może być trudne.

Jane Foster i Walkiria na jednym zdjęciu [Aktualizacja 17.05.2022]

W sieci pojawiła się nowa grafiku z filmu Thor: Miłość i grom. Możemy na nim zobaczyć Jane Foster w towarzystwie Walkirii. To pierwsza sytuacja, kiedy te dwie bohaterki się spotkały i wychodzi na to, że dogadują się całkiem nieźle.

A new look at Natalie Portman and Tessa Thompson in ‘THOR: LOVE AND THUNDER’. pic.twitter.com/9ZD8XaLcBI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 16, 2022

Zwiastun z polskim dubbingiem i nowy opis fabuły [Aktualizacja 24.05.2022]

Marvel opublikował nowy zwiastun, w którym możemy zobaczyć więcej szczegółów na temat filmu oraz zaznajomić się nico z poczuciem humoru, jaki będzie towarzyszył najnowszej produkcji. Co więcej, możemy posłuchać także polskiego dubbingu.

Możemy przeczytać także nowy opis filmu:

W filmie Marvel Studios "Thor: miłość i grom" Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) - galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami. Film "Thor: miłość i grom", wyreżyserowany przez Taikę Waititi ("Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit") i wyprodukowany przez Kevina Feige'a i Brada Winderbauma, wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 roku.

Thor: Miłość i grom na zwiastunie telewizyjnym [8.06.2022]

W sieci pojawił się nowy, telewizyjny zwiastun filmu Thor: Miłość i grom. Możecie go zobaczyć poniżej.

Thor: Miłość i grom na nowym zwiastunie [21.06.2022]

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu Thor: Miłość i grom. Materiał zawiera nie tylko znane nam już z wcześniejszych zapowiedzi sceny, ale także całkowicie nowe momenty z nadchodzącej produkcji.

Thor: Miłość i grom - zawiastun przedstawiający drużynę [23.06.2022]

Thor, jak praktycznie każdy superbohater nie może działać w pojedynkę. Marvel opublikował nowy zwiastun, który przedstawia drużynę naszego herosa.

Gdzie kupić bilety na Thor: Miłość i Grom? [30.06.2022]

Premiera Thor: Miłość i Grom zbliża się wielkimi krokami. W sieci kin Multikino można już kupować bilety na poszczególne seanse. Wyjątek stanowią kina w Tychach, Rybniku i Czechowicach-Dziedzicach. Tutaj sprzedaż ruszy dopiero 6 lipca. Zakupu biletów można dokonać na oficjalnej stronie www.multikino.pl.

Wcześniejszy zakup biletów możliwy jest także w sieci Helios. Podobnie jak w przypadku Multikina wystarczy wejść na oficjalną stronę.

