Thor: miłość i grom i co dalej? Czy będzie Thor 5?

Czwarty film o przygodach Thora do kin trafi już 8 lipca, a my zastanawiamy się, czy czeka nas kolejna odsłona przygód boga piorunów. Czy możemy spodziewać się Thora 5? Kto w nim zagra? Czy Chris Hemsworth opuści Marvel Cinematic Universe?

Spis treści

Ewolucja Thora – w jakich filmach pojawił się bohater?

Złotowłosy bóg piorunów doczekał się trzech solowych filmów z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. Stworzony przez gustującego w szekspirowskich dramatach Kennetha Brannagha Thor (2011) przedstawił bohatera i zarysował jego konflikt z bratem Lokim. W tym filmie Thor trafił na Ziemię, gdzie poznał młodą naukowczynię, Jane Foster (Natalie Portman) i zakochał się w niej. Stworzenie kolejnej odsłony przygód boga powierzono Alanowi Taylorowi. Thor: Mroczny Świat (2013) rozwijał wątki z pierwszej części, ponownie wprowadzając postać spiskującego Lokiego. Do pracy nad trzecią częścią Marvel zatrudnił Taikę Waititiego. Dzięki lubującemu się w kampie reżyserowi Thor: Ragnarok to najbardziej kolorowa, komediowa i wyrazista odsłona przygód boga z Asgardu.

W międzyczasie Thor towarzyszył również innym superbohaterom. Pojawiał się w takich filmach, jak:

The Avengers (2012),

Avengers: Czas Ultrona (2015),

Avengers: Wojna nieskończoności (2018),

Avengers: Koniec gry (2019),

Doctor Strange (2016)

Na przestrzeni lat Thor przeszedł ewolucję od narwanego młodzieńca, poprzez doświadczonego wojownika aż do złamanego życiem przegrywa. Doświadczył śmierci ojca, matki i brata, a także zniszczenia Asgardu. Był jednym z trzech najważniejszych bohaterów, na których oparto Marvel Cinematic Universe. Dwóch z nich już zniknęło z franczyzy: Iron Man (Robert Downey Jr.) zginął w Końcu gry, a Kapitan Ameryka (Chris Evans) odszedł zająć się swoim życiem.

Co więc stanie się z Thorem granym przez Chrisa Hemswortha? Jaka przyszłość czeka go wobec pojawienia się Potężnej Thor (Natalie Portman)?

Thor: Miłość i grom – pożegnanie z Chrisem Hemsworthem?

Stworzona przez Taikę Waititego czwarta część przygód boga piorunów pokaże Thora szukającego spokoju, ale też wracającego do formy. Na trailerze filmu Thor: Miłość i grom widzimy, jak Asgardczyk dzielnie ćwiczy, by odzyskać kondycję i stawić czoło nowemu wyzwaniu, czyli Gorrowi Bogobójcy (Christian Bale). W walce wspomoże go nie tylko Walkiria i Strażnicy Galaktyki, ale również odmieniona Jane Foster, która nabyła moce zarezerwowane dotąd tylko dla Thora.

Zdaniem niektórych, Thor: miłość i grom będzie początkiem nowej trylogii o superbohaterze. Tej teorii zdaje się jednak przeczyć sam Taika Waititi, który w jednym z wywiadów stwierdził, że:

Nie myślałem o tym jako o części nowej trylogii, bo za każdym razem, gdy kręcę film, myślę: „Nigdy więcej tego nie zrobię…”, ponieważ jest to tak trudne zadanie.

Oznacza to, że Waititi niekoniecznie ma ochotę na kręcenie kolejnych części Thora, a Marvel Studios jeszcze nie złożyło mu konkretnej oferty. Oczywiście należy się spodziewać, że w zakończeniu Miłości i gromu na pewno znajdzie się furtka dla kolejnej części – w końcu superbohaterowie nigdy tak naprawdę nie odchodzą. W przyszłości na pewno zobaczymy więc JAKĄŚ wersję Thora. Pytanie tylko, czy wcieli się w niego Hemsworth? A może Marvel postawi na rozwijanie franczyzy z Natalie Portman? W ostatnich projektach MCU już dwa razy pojawił się motyw zastępowania superbohatera przez nową wersję: w Hawkeye Clint Barton zyskuje następczynię w osobie Kate Bishop, a w She-Hulk Bruce Banner szkoli Jennifer Walters.

Jednak Taika Waititi zdaje się wątpić w to, że ktoś zastąpi Hemswortha:

Ten pomysł jest naprawdę zabawny: Thor zdobył Stormbreakera, ten wielki topór, a teraz jego młot wrócił i jest w rękach kogoś innego (...) To sugeruje, że ktoś zajmuje jego miejsce. Myślę, że wielu fanów może przypuszczać: "Ok, czyli to jest przekazywanie pochodni”… Nie jestem wtajemniczony w żadne plany Marvela na przyszłość, ale nie sądzę, żeby tak było.

Zapytany o swoją przyszłość w MCU, Chris Hemsworth stwierdził, że nie ma zamiaru porzucać roli:

Będę grał Thora, dopóki mnie nie wyrzucą, dopóki ktoś nie zmusi mnie do zejścia ze sceny. Uwielbiam to robić.

Z wahającym się Waititim i pełnym entuzjazmu Hemsworthem wszystko jest możliwe. Kevin Feige, dyrektor Marvel Studios, zaznaczył, że nie ma zamiaru wycofywać się z ekranizacji komiksów o Thorze:

Jeśli pytanie brzmi: "Czy opowiedzieliście już wszystkie wspaniałe historie Thora z komiksów i filmów?”, odpowiedź to: nie. Jest ich dużo. I zawsze mówiłem, że nasze zainteresowanie tworzeniem kolejnych historii łączy się z rozwojem postaci, [ale] w dużym stopniu chodzi też doświadczenie z danym aktorem… Myślę o członkach naszych obsad nie jako o indywidualnych postaciach, ale jako graczach Marvela, którzy w ramach danej postaci mogą się rozwijać, ewoluować i zmieniać. A jeśli spojrzymy na komiksy jako na przewodniki, istnieje w nich wiele innych wcieleń Thora, których jeszcze nie widzieliśmy.

Z tej nieco mętnej wypowiedzi można wywnioskować, że Hemsworth jest ważną częścią postaci Thora, ale Thor to nie tylko Hemsworth. Zdaniem Feige'a Thor nie doczeka się rebootu z nowym aktorem, ale możliwe są filmy z innymi wariantami tego bohatera.

Czy doczekamy się więc kolejnej części przygód Thora? Z pewnością. Czy zagra go Chris Hemsworth? Niekoniecznie. Niewykluczone, że aktor powróci w jeszcze jednym filmie (być może razem z Potężną Thor), ale jego czas w Marvel Cinematic Universe prawdopodobnie dobiega końca.

