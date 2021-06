Thorgal - CD Projekt RED stworzy RPG na podstawie komiksu?

Możliwe, że CD Projekt RED ma w planach stworzenie gry na podstawie kultowego komiksu - Thorgal.

Premierowe fiasko Cyberpunk 2077 sprawiło, że studio CD Projekt RED musiało na nowo rozpisać strategię firmy na najbliższe lata. Wiemy już, że zrezygnowano z trybu sieciowego Cyberpunk, który w założeniach miał rzucić wyzwanie GTA Online. Co więcej, polski zespół przełożył premierę darmowych i płatnych DLC no swojej najnowszej produkcji, aby skupić się na jej poprawkach.

To jednak nie wszystko, polski producent ujawnił niedawno, że zamierza przebudować swoje struktury, tak aby możliwa była jednoczesna realizacja więcej niż jednego tytułu z segmentu AAA. Pewniakiem wydaje się Wiedźmin 4, ale, jak się okazuje, możliwe, że CD Projekt RED chce rozszerzyć swoje portfolio dostępnych licencji i oprócz marek Cyberpunk 2077 i Wiedźmin pozyska prawa do stworzenia gry na podstawie kultowego komiksu Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme'a - Thorgal. Skąd te przypuszczenia? Otóż w sieci pojawiło się zdjęcie Piotra Rosińskiego - syna słynnego rysownika, przed główną siedzibą CD Projekt RED. Tym samym ożyły spekulacje na temat ewentualnego pozyskania praw do stworzenia gry na podstawie Thorgala.

Przypomnijmy Thorgal to seria komiksów, która zadebiutowała w 1977 roku. Jej autorami są polski rysownik Grzegorz Rosiński i belgijski scenarzysta Jean Van Hamme. Od dnia premiery ukazało się już 38 tomów (nie licząc serii pobocznych), w których czytelnicy mogą śledzić losy tytułowego Thorgala - młodego mężczyzny, który został przygarnięty przez wikingów. Cykl opowiada nie tylko losy wojownika, ale również jego bliskich. Nie brakuje w nim elementów fantasy, science fiction a nawet dramatu historycznego.

Czy Thorgal doczeka się własnej "growej" adaptacji od CD Projekt RED? Nie da się ukryć, że byłoby to z pewnością spełnieniem marzeń milionów miłośników

