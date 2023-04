Thorin Dębowa Tarcza i zakazany romans? Netflix ekranizuje kolejną powieść

Netflix postanowił wziąć na warsztat jeszcze jedną znaną książkę i stworzyć na jej postawie miniserial. Tym razem wybór władz platformy padł na thriller erotyczny – w ekranizacji "Obsesji" udział bierze znany z "Hobbita" Richard Armitage oraz Charlie Murphy z serialu "Peaky Blinders".

Spis treści

Obsesja – najważniejsze informacje

Tytuł: Obsesja (Obsession)

Obsesja (Obsession) Scenariusz: Benji Walters, Morgan Lloyd-Malcolm

Benji Walters, Morgan Lloyd-Malcolm Reżyseria: Glenn Leyburn, Lisa Barros D’Sa

Glenn Leyburn, Lisa Barros D’Sa Gatunek: dramat erotyczny

dramat erotyczny Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Wielka Brytania

Na Netfliksie zaczyna pojawiać się coraz więcej dramatów erotycznych – choć często są to po prostu dramaty, bez większych walorów erotycznych. Po niesławnym cyklu 365 dni, odświeżeniu Kochanka Lady Chatterley czy niedawnym Dzisiaj śpisz ze mną, przyszedł czas na Obsesję.

Nowy miniserial Netflixa to adaptacja powieści autorstwa Josephine Hart. pt. Skaza. Książka została już wcześniej zekranizowana – w 1992 roku na ekran przeniósł ją Louis Malle, a główne role zagrały takie tuzy aktorstwa, jak Jeremy Irons i Juliette Binoche.

Zobacz również:

No dobrze, ale o co tyle hałasu? Obsesja to thriller erotyczny opowiadający o romansie pewnego dojrzałego londyńskiego chirurga i młodej narzeczonej jego syna. Para zakochuje się w sobie wbrew wszelkiemu rozsądkowi i kontynuuje sekretny związek, narażając na szwank całe swoje dotychczasowe życie.

Jak głosi oficjalny opis serialu:

Obsesja to ekscytujący i uwodzicielski czteroczęściowy miniserial opowiadający o erotycznej obsesji i zakazanym pożądaniu. Współczesna adaptacja powieści Josephine Hart pt. Skaza, opowiada o niebezpiecznym trójkącie miłosnym, który tworzy się, gdy enigmatyczna Anna Barton rozpoczyna namiętny romans z ojcem swojego narzeczonego, Williamem. Podczas gdy Anna walczy o utrzymanie obu związków, William zostaje wciągnięty w spiralę obsesji. Jednak jak długo mogą ukrywać swój sekret, nim komuś stanie się krzywda?

Data premiery

Obsesja serwisem Netflix i jego subskrybentami zawładnie w czwartek, 13 kwietnia 2023 roku.

Obsada

W serialu występują:

Richard Armitage – William

– William Charlie Murphy – Anna

– Anna Indira Varma – Ingrid

– Ingrid Pippa Bennett-Warner – Peggy

– Peggy Rish Shah – Jay Farrow

– Jay Farrow Celine Arden – Mimi

Zwiastun

Netflix na razie opublikował jedynie teaser miniserialu, który daje jednak całkiem spory wgląd w to, jak będzie wyglądała produkcja:

