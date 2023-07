Threads już ma pierwsze sukcesy. Czeka na niego też już pierwszy pozew

Nowe social media od Meta szybko się rozpędza. Zaledwie po jednym dniu platforma ma ogromną rzeszę użytkowników, ale też pierwsze kłopoty prawne.

Instagram Threads to najnowszy pomysł firmy Meta na opanowanie kolejnej sfery mediów społecznościowych i wygryzienie Twittera, którego reputacja od czasu przejęcia przez Elona Muska zdecydowanie się pogorszyła. Platforma, o której więcej pisaliśmy w tym artykule, ma być bezpośrednią konkurencją dla Twittera, ale przez integrację z bardzo popularnym Instagramem powinna z łatwością znaleźć pierwszych użytkowników. Według najnowszych danych firmy, w 24h godziny od otwarcia serwerów wiele osób zdecydowało się na wypróbowanie tej alternatywy.

Według wewnętrznych danych Meta, które zostały przekazane przez Alexa Heatha z The Verge, najnowsze medium społecznościowe przekroczyło już 48 milionów użytkowników w pierwsze 24h od rozpoczęcia działalności, co jest bez wątpienia świetnym wynikiem. Już chwilę później, nadal na mniej niż 24h po otwarciu platformy, liczba użytkowników wynosiła już ponad 50 milionów indywidualnych kont.

Zobacz również:

Niestety, wygląda na to, że krok w dobrą stronę postawiony przez Threads został trochę przyćmiony przez inną informację, która nie jest aż tak pozytywna. Według Twittera, nowa platforma jest de facto ściągnięta z Twittera - jeśli chodzi o UI oraz doświadczenie użytkownika. To właśnie ze względu na to tak łatwo użytkownikom przerzucić się na Threads, kiedy wcześniej korzystali z Twittera. Jednakże jest to też powód, dla którego prawnicy Twittera napisali już list do CEO Mety, Marka Zuckerberga, w który zarzucają nowej platformie wykradanie sekretów Twittera i wykorzystywanie ich technologii.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 6, 2023

Według prawników Twittera, nowe medium społecznościowe nie tylko wykorzystuje bardzo podobne doświadczenie użytkownika, jak Twitter, ale też korzysta z byłych pracowników firmy. To właśnie sprawia, że jest to według prawników systematyczne wykradanie sekretów firmowych. Warto jednak pamiętać, że to sam Elon Musk po przejęciu Twittera wyrzucił z platformy wiele osób, które znalazły zatrudnienie między innymi właśnie w firmie Meta - jest to więc konsekwencja działań samego Twittera.

Wygląda więc na to, że rozpoczyna się nowy rozdział w wojnach social mediowych. Jeśli Threads nadal będzie święcił takie sukcesy, jak pierwszego dnia, Twitter może być mocno zagrożony. Jednakże zobaczymy jeszcze, co wyjdzie z gróźb prawników starszej platformy.